Врач перечислил продукты, разрушающие почки
Среди них — кофе, сливочное масло и картофель фри
11 апреля 2025, 22:30, ИА Амител
Даже полезные продукты при чрезмерном употреблении способны навредить почкам, особенно при наличии их патологий. Об этом "Известиям" заявил уролог-андролог Артур Богатырев.
По его словам, при заболеваниях почек важно исключить продукты с высоким содержанием оксалатов: шпинат, орехи, картофель фри, чипсы, щавель, свеклу, отруби и шоколад.
Кроме того, богатое калием авокадо в избытке способно спровоцировать гиперкалиемию, которая проявляется замедлением пульса, тошнотой и слабостью.
Опасность также представляют кофе, крепкий чай, кола и другие напитки с алкалоидами. Их регулярное употребление повышает риск образования камней в почках.
Кроме того, молочные продукты при избытке увеличивают уровень кальция в моче, что также ведет к мочекаменной болезни. Сливочное масло из-за насыщенных жиров и холестерина может ухудшить состояние сосудов, что также косвенно влияет на почки.
Отдельную угрозу представляет избыток соли, нарушающий водно-солевой баланс, а также продукты с пуринами (например, мясо и печень), которые усиливают выработку мочевой кислоты, провоцируя камни в почках и артриты.
Специалист призвал соблюдать умеренность в рационе, чтобы снизить нагрузку на выделительную систему.
22:42:05 11-04-2025
Водка сало дефки оздоравливают организм - я так понял?
22:43:57 11-04-2025
кола и другие напитки с алкалоидами. Их регулярное употребление повышает риск образования камней в почках.---- опять кто то защитил диссертацию))) а совсем недавно кола все растворяла на своем пути)
22:46:53 11-04-2025
Остаётся есть химию и пальмовое масло.
23:13:26 11-04-2025
Можно и воды обпиться, так что почки откажут
23:26:06 11-04-2025
Короче - ничего нельзя. Ложись и помирай.
06:01:44 12-04-2025
Ну хоть хлеб с водой разрешил жрать, уже слава богу
08:09:04 12-04-2025
очередной масковский нутрицолог, с образованием из тиктока, который консультирует катышки из пупка с патриков?