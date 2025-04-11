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Врач перечислил продукты, разрушающие почки

Среди них — кофе, сливочное масло и картофель фри

11 апреля 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Clay Banks / unsplash.com
Фото: Clay Banks / unsplash.com

Даже полезные продукты при чрезмерном употреблении способны навредить почкам, особенно при наличии их патологий. Об этом "Известиям" заявил уролог-андролог Артур Богатырев.

По его словам, при заболеваниях почек важно исключить продукты с высоким содержанием оксалатов: шпинат, орехи, картофель фри, чипсы, щавель, свеклу, отруби и шоколад.

Кроме того, богатое калием авокадо в избытке способно спровоцировать гиперкалиемию, которая проявляется замедлением пульса, тошнотой и слабостью.

Опасность также представляют кофе, крепкий чай, кола и другие напитки с алкалоидами. Их регулярное употребление повышает риск образования камней в почках.

Кроме того, молочные продукты при избытке увеличивают уровень кальция в моче, что также ведет к мочекаменной болезни. Сливочное масло из-за насыщенных жиров и холестерина может ухудшить состояние сосудов, что также косвенно влияет на почки.

Отдельную угрозу представляет избыток соли, нарушающий водно-солевой баланс, а также продукты с пуринами (например, мясо и печень), которые усиливают выработку мочевой кислоты, провоцируя камни в почках и артриты.

Специалист призвал соблюдать умеренность в рационе, чтобы снизить нагрузку на выделительную систему.

здоровое питание

Комментарии 7

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Musik

22:42:05 11-04-2025

Водка сало дефки оздоравливают организм - я так понял?

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Гость

22:43:57 11-04-2025

кола и другие напитки с алкалоидами. Их регулярное употребление повышает риск образования камней в почках.---- опять кто то защитил диссертацию))) а совсем недавно кола все растворяла на своем пути)

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Гость

22:46:53 11-04-2025

Остаётся есть химию и пальмовое масло.

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Гость

23:13:26 11-04-2025

Можно и воды обпиться, так что почки откажут

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Гость

23:26:06 11-04-2025

Короче - ничего нельзя. Ложись и помирай.

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Гость

06:01:44 12-04-2025

Ну хоть хлеб с водой разрешил жрать, уже слава богу

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Гость

08:09:04 12-04-2025

очередной масковский нутрицолог, с образованием из тиктока, который консультирует катышки из пупка с патриков?

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