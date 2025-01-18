Врач перечислил симптомы, которые указывают на рак простаты

Игорь Орлов рассказал, какой анализ должны сдавать все мужчины старше 50 лет

18 января 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: Jakob Owens / unsplash.com

Рак простаты занимает второе место по онкозаболеваниям у мужчин. Врач Игорь Орлов в беседе с Пятым каналом отметил, что тревожные симптомы включают затрудненное мочеиспускание, примеси крови в моче, боли и повышение температуры.

Причины недомогания могут быть связаны не только с предстательной железой, но и с опухолями или мочекаменной болезнью, поэтому при таких симптомах следует обратиться к специалисту.

Орлов предостерег от самолечения и отметил, что употребление рекламируемых препаратов и БАДов вместо обращения к врачу может привести к серьезным последствиям.

Он рекомендовал мужчинам старше 50 лет ежегодно проходить обследование у уролога и сдавать анализ на простатический специфический антиген.