Врач перечислил симптомы, которые указывают на рак простаты
Игорь Орлов рассказал, какой анализ должны сдавать все мужчины старше 50 лет
18 января 2025, 17:30, ИА Амител
Рак простаты занимает второе место по онкозаболеваниям у мужчин. Врач Игорь Орлов в беседе с Пятым каналом отметил, что тревожные симптомы включают затрудненное мочеиспускание, примеси крови в моче, боли и повышение температуры.
Причины недомогания могут быть связаны не только с предстательной железой, но и с опухолями или мочекаменной болезнью, поэтому при таких симптомах следует обратиться к специалисту.
Орлов предостерег от самолечения и отметил, что употребление рекламируемых препаратов и БАДов вместо обращения к врачу может привести к серьезным последствиям.
Он рекомендовал мужчинам старше 50 лет ежегодно проходить обследование у уролога и сдавать анализ на простатический специфический антиген.
17:51:26 18-01-2025
Ну это к чему???
18:48:32 18-01-2025
Массаж!!! Массаж простаты! И простатита как не бывало!
10:10:03 19-01-2025
Гость (18:48:32 18-01-2025) Массаж!!! Массаж простаты! И простатита как не бывало! ... Ну если деньги есть.