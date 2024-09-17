Врач перечислила продукты, которые помогут лучше уснуть

Среди них — сыры, чаи и бананы

17 сентября 2024, 14:10, ИА Амител

Женщина спит / Фото: unsplash.com

Чтобы хорошо выспаться, важно ужинать за три часа до сна и выбирать правильные продукты, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с радио Sputnik.

Специалист рекомендует молочные продукты, в том числе йогурт и сыр. Они содержат триптофан и кальций, которые считаются снотворными микроэлементами. Также триптофаном богаты мясо индейки, бананы, сушеные финики и орехи.

Кроме того, расслаблению способствуют и чаи – особенно ромашковый и с вербеной.

В то же время помешают уснуть жирная, жареная, острая и копченая пища, а также кофе, шоколад и алкоголь.