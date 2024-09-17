Врач перечислила продукты, которые помогут лучше уснуть
Среди них — сыры, чаи и бананы
17 сентября 2024, 14:10, ИА Амител
Женщина спит / Фото: unsplash.com
Чтобы хорошо выспаться, важно ужинать за три часа до сна и выбирать правильные продукты, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с радио Sputnik.
Специалист рекомендует молочные продукты, в том числе йогурт и сыр. Они содержат триптофан и кальций, которые считаются снотворными микроэлементами. Также триптофаном богаты мясо индейки, бананы, сушеные финики и орехи.
Кроме того, расслаблению способствуют и чаи – особенно ромашковый и с вербеной.
В то же время помешают уснуть жирная, жареная, острая и копченая пища, а также кофе, шоколад и алкоголь.
14:40:18 17-09-2024
не знаю, как там у врача, но алкоголь - самый верняк, спишь - прекраснее некуда
14:48:15 17-09-2024
Самогон сало баня девки!!!
15:50:35 17-09-2024
врач забыла или не знает, что твердые сыры запрещены на ночь из-за содержания в нем сильно будоражащего нервную систему тиронина? головная боль, трудность в засыпании, тахикардия, кошмары во сне- это всё "сырный синдром" и чем тверже сыр, тем больше в нем тиронина.
и, да, часто те у кого есть проблемы со сном принимают АД, совместный прием которых с сыром запрещен в любое время суток.
16:56:44 17-09-2024
Элен без ребят (15:50:35 17-09-2024) врач забыла или не знает, что твердые сыры запрещены на ночь... Офигеть, уже и сыры на ночь запретили.Даже раньше Ютуба.
21:22:08 17-09-2024
Элен без ребят (15:50:35 17-09-2024) врач забыла или не знает, что твердые сыры запрещены на ночь...
Зачем глупость сюда тащишь? Не обратили на это внимание, так тебе еще раз акцентировать на этом внимание надо?