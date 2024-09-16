Врач заявил, что привычка поздно ложиться спать может вызвать запоры

Недосып грозит и множеством других проблем, говорит Руслан Кутузов

16 сентября 2024, 09:44, ИА Амител

Девушка спит / Источник фото: unsplash.com

Привычка поздно ложиться спать может иметь серьезные последствия для здоровья, как физического, так и психологического.

Сомнолог, остеопат и невролог Руслан Кутузов в интервью "Ленте.ру" отметил, что постоянная нехватка сна приводит к усталости, сонливости и снижению работоспособности. Также это может снизить иммунитет и вызвать проблемы с пищеварением вплоть до запоров и диареи.

Недосып также плохо сказывается и на психическом здоровье, вызывая раздражительность, импульсивность, снижение памяти и концентрации, а также повышая риск депрессии и тревоги.

Кроме того, хронический недосып может ухудшить реакцию и увеличить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и инсульт.

Ранее эксперт по сну Линдси Браунинг предупредила, что регулярный сон продолжительностью более девяти часов может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем.