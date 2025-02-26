Врач перечислила самые вредные начинки для блинов

Среди них — колбаса, сгущенка и шоколад

26 февраля 2025, 12:53, ИА Амител

Блины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала самые вредные начинки для блинов. Ее слова приводит News.ru.

По словам врача, это колбасы, ветчина, жирное мясо, фарш, картофель с мясом, а также покупные джемы, варенья, сгущенка и шоколад. Кроме того, лучше избегать смазывания блинов сливочным маслом.

Отказаться от блинов или хотя бы ограничить их потребление следует людям с заболеваниями ЖКТ, диабетом и лишним весом.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина назвала самые полезные начинки для блинов: лосось с творожным сыром, греческий йогурт с ягодами и другие.