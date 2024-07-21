Врач посоветовал есть холодец для здоровья суставов

В мясокостных бульонах содержится много коллагена

21 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Холодец / Фото: pxhere.com/ru/photo/742021

Максим Ефимов, ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, рассказал РИА Новости о полезных продуктах, которые помогут сохранить здоровье суставов.

"Чтобы суставы были здоровыми, важно включить в рацион мясокостные бульоны на основе жилистого мяса, например, рульки, коленного сустава, хвоста, позвоночника или грудинки. В этих частях мяса содержится много коллагена – строительного материала для суставов", – рассказал Ефимов.

По словам специалиста, такие бульоны следует употреблять четыре-пять раз в неделю. Холодец, который по составу похож на костный бульон, можно добавлять в рацион один-два раза в неделю. Также полезным блюдом является заливное из рыбы без агара, которое застывает благодаря коллагену, выделяемому из позвоночника рыбы.

Для того чтобы суставы хорошо "обновлялись", в рационе должны присутствовать различные компоненты: коллагены, эластины, белки, хондроитин сульфаты и другие. К сожалению, современный человек не уделяет достаточного внимания профилактике суставов и начинает принимать лекарства только при возникновении проблем. Если суставы уже болят, то можно лишь поддерживать их состояние.

Еще одно условие для здоровья суставов – наличие в пище аскорбиновой кислоты. Она помогает перевести проколлаген в коллаген, что важно для здоровья суставов.