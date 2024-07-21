Врач посоветовал есть холодец для здоровья суставов
В мясокостных бульонах содержится много коллагена
21 июля 2024, 08:31, ИА Амител
Максим Ефимов, ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, рассказал РИА Новости о полезных продуктах, которые помогут сохранить здоровье суставов.
"Чтобы суставы были здоровыми, важно включить в рацион мясокостные бульоны на основе жилистого мяса, например, рульки, коленного сустава, хвоста, позвоночника или грудинки. В этих частях мяса содержится много коллагена – строительного материала для суставов", – рассказал Ефимов.
По словам специалиста, такие бульоны следует употреблять четыре-пять раз в неделю. Холодец, который по составу похож на костный бульон, можно добавлять в рацион один-два раза в неделю. Также полезным блюдом является заливное из рыбы без агара, которое застывает благодаря коллагену, выделяемому из позвоночника рыбы.
Для того чтобы суставы хорошо "обновлялись", в рационе должны присутствовать различные компоненты: коллагены, эластины, белки, хондроитин сульфаты и другие. К сожалению, современный человек не уделяет достаточного внимания профилактике суставов и начинает принимать лекарства только при возникновении проблем. Если суставы уже болят, то можно лишь поддерживать их состояние.
Еще одно условие для здоровья суставов – наличие в пище аскорбиновой кислоты. Она помогает перевести проколлаген в коллаген, что важно для здоровья суставов.
10:57:18 21-07-2024
Куриные ножки
12:22:02 21-07-2024
Макс (10:57:18 21-07-2024) Куриные ножки... Так вот почему они так подорожали))
13:04:43 21-07-2024
3-4 раза в неделю, привет высокому холестерину.
16:01:57 21-07-2024
а чтобы поумнеть,надо есть мозги,от цирроза печень....
08:52:53 22-07-2024
коллаген в теле человека распадается на составлющие его аминокислоты, которые не являются незаменимыми. поэтому дурачок этот дохтур