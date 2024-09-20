Врач предложил лучшую альтернативу алкоголю при стрессе
Выпивка может только усугубить ситуацию
20 сентября 2024, 12:10, ИА Амител
В беседе с "Лентой.ру" психиатр-нарколог из Клиники доктора Калюжной Татьяна Карпова поделилась своим мнением о том, как можно эффективно справляться со стрессом. По ее словам, лучшим решением в такой ситуации будет консультация у психотерапевта, который поможет разобраться в сложных эмоциях и дать выход чувствам.
"Многие думают, что алкоголь помогает избавиться от стресса, но это не так", – утверждает Карпова.
Действительно, на первый взгляд алкоголь может показаться средством, которое быстро поднимает настроение благодаря выработке "гормонов счастья". Однако как только его действие проходит, настроение быстро возвращается к прежнему уровню, а тревога усиливается. Это может привести к замкнутому кругу: люди начинают пить все больше, чтобы вновь ощутить облегчение.
Карпова также подчеркивает, что регулярное употребление алкоголя в стрессовых ситуациях может привести к зависимости.
"В таком случае алкоголь становится полноценным депрессантом, который способен довести человека до суицида", – отмечает она.
Кроме того, алкоголь может негативно сказаться на отношениях с близкими людьми, провоцируя конфликты и разрушая семейные связи.
Таким образом, врач настоятельно рекомендует вместо спиртного искать поддержку у квалифицированных специалистов, чтобы эффективно справляться со стрессовыми ситуациями.
12:16:43 20-09-2024
Единственное лекарство от алкоголя, это повзрослеть и научится решать свои проблемы.
12:17:58 20-09-2024
антидепрессантов только 2 алкоголь и секс, и никакие спецы типа наркологов-психологов - не указ
12:44:26 20-09-2024
бгг (12:17:58 20-09-2024) антидепрессантов только 2 алкоголь и секс, и никакие спецы т... Тоже подумал, что она про секс скажет, а она про "деньги давай, давай деньги".
16:10:15 20-09-2024
Гость (12:44:26 20-09-2024) Тоже подумал, что она про секс скажет, а она про "деньги дав... Это ж реклама!..
12:18:04 20-09-2024
несите ваши денежки! иначе быть беде!
12:37:33 20-09-2024
Гость (12:18:04 20-09-2024) несите ваши денежки! иначе быть беде!...
Пейте больше! Чем быстрее общество избавится от бесхребетных трутней, заливающих любую проблему алкоголем, тем лучше.
16:11:22 20-09-2024
Жительница Барнео (12:37:33 20-09-2024) Пейте больше! Чем быстрее общество избавится от бесхребе... Боролись с алкоголем при Горбачеве - к чему всё привело? То-то же...
14:17:07 21-09-2024
Гость (16:11:22 20-09-2024) Боролись с алкоголем при Горбачеве - к чему всё привело? То-... страну развалили!
12:23:56 20-09-2024
алкоголь - второе зло не земле!
12:52:13 20-09-2024
Антидепрессантов всего один- серотонин, гормон радости, который человек сам вырабатывает различными способами- выпивая, занимаясь секесом, пробегая марафонскую дистанцию, выкапывая рекордный урожай брюквы или прослушивая гениальную музыку. Ну, ещё можно сыра и шоколада поесть, они тоже способствуют. :)
14:09:13 20-09-2024
Гость (12:52:13 20-09-2024) Антидепрессантов всего один- серотонин, гормон радости, кото... Таблеток еще полно
13:11:53 20-09-2024
Мы вам не буратины!
13:27:40 20-09-2024
По ее словам, лучшим решением в такой ситуации будет консультация у психотерапевта/// у нас в России по полису ОМС можно день в день попасть к такому специалисту?) или ждать приема недели 2)))
13:37:48 20-09-2024
Алкоголь не поднимает настроение, а одебиливает - бьёт по мозгам. Весь примитивный кайф строится на отключке умственной деятельности. Залить алкоголем горе, стресс... - это повод покайфовать и не решать проблемы (кайфовый обязательно докатится до неразрешимой крайности - появится непреодолимое желание, повод и оправдание "заливать свои бесстыжие шары", усугубляя проблемы, делая окружающих несчастными, тратя их резервы удовольствия на свой угарный шизоидно-дебилоидный кайф) Совет: "загорелись колосники" - это обезвоживание - залей стакан воды - "успокойся и рот закрой! Вот и всё, до свидания, чёрт с тобой!".
14:56:55 20-09-2024
Гость (13:37:48 20-09-2024) Алкоголь не поднимает настроение, а одебиливает - бьёт по мо... пара вопросов - а вы выпивали, если да, то зачем? а если нет, то это только ваша теория, без практики
13:54:20 20-09-2024
искать поддержку у квалифицированных специалистов
- Держите карманы шире, "квалифицированные специалисты"!
14:09:16 20-09-2024
дофамин!
14:18:13 20-09-2024
"Весело веселье, тяжело похмелье" (с)
14:27:03 20-09-2024
Психотерапевты и иже с ними психологи в России абсолютно профнепригодны.Уж тем более в проблемах с алкоголем.
14:28:10 20-09-2024
Из рассказа стало понятно что бухать нужно с "квалифицированным специалистом"
14:42:22 20-09-2024
Гость (14:28:10 20-09-2024) Из рассказа стало понятно что бухать нужно с "квалифицирован... А секс?
14:57:46 20-09-2024
Musik (14:42:22 20-09-2024) А секс? ... вы или вас?
19:16:49 20-09-2024
Гость (14:57:46 20-09-2024) вы или вас?... Отстань, пративный!
15:56:08 20-09-2024
Пейте больше! Чем быстрее общество избавится от------- ну а вы ешьте больше таблеток по поводу и без по совету специалистов, это же совсем не вредно, в отличие от алкоголя)))
16:11:18 20-09-2024
А если нет стресса, то и альтернативы не нужно !!
16:13:21 20-09-2024
если накуриться беломора то и пить уже желание пропадет
20:43:39 20-09-2024
ну, ну, наркологи сами по большей части еще те алконавты, как и психиатры не очень здоровы психически.
14:20:03 21-09-2024
Гость (20:43:39 20-09-2024) ну, ну, наркологи сами по большей части еще те алконавты, к... Так у них работа тяжелая, сплошной стресс. Замкнутый круг)))