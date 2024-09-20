Врач предложил лучшую альтернативу алкоголю при стрессе

Выпивка может только усугубить ситуацию

20 сентября 2024, 12:10, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767

В беседе с "Лентой.ру" психиатр-нарколог из Клиники доктора Калюжной Татьяна Карпова поделилась своим мнением о том, как можно эффективно справляться со стрессом. По ее словам, лучшим решением в такой ситуации будет консультация у психотерапевта, который поможет разобраться в сложных эмоциях и дать выход чувствам.

"Многие думают, что алкоголь помогает избавиться от стресса, но это не так", – утверждает Карпова.

Действительно, на первый взгляд алкоголь может показаться средством, которое быстро поднимает настроение благодаря выработке "гормонов счастья". Однако как только его действие проходит, настроение быстро возвращается к прежнему уровню, а тревога усиливается. Это может привести к замкнутому кругу: люди начинают пить все больше, чтобы вновь ощутить облегчение.

Карпова также подчеркивает, что регулярное употребление алкоголя в стрессовых ситуациях может привести к зависимости.

"В таком случае алкоголь становится полноценным депрессантом, который способен довести человека до суицида", – отмечает она.

Кроме того, алкоголь может негативно сказаться на отношениях с близкими людьми, провоцируя конфликты и разрушая семейные связи.

Таким образом, врач настоятельно рекомендует вместо спиртного искать поддержку у квалифицированных специалистов, чтобы эффективно справляться со стрессовыми ситуациями.