НОВОСТИЗдоровье

Врач предостерегла россиян от чрезмерного употребления фруктов

Лучше всего отдавать предпочтение плодам с низким содержанием фруктозы

12 июля 2024, 13:33, ИА Амител

Фрукты / Источник фото: unsplash.com
Фрукты / Источник фото: unsplash.com

Хотя фрукты являются важным источником клетчатки, их избыточное потребление может нанести вред организму, сообщила "Газете.ру" гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

По ее словам, в некоторых фруктах содержится большое количество фруктозы. Это бананы, манго, виноград, ананас, киви, черешня и другие плоды.

"Избыточное потребление фруктозы может привести к негативным последствиям: жировая болезнь печени, ожирение, сахарный диабет", – сказала Мельникова. 

Также избыток фруктов плохо влияет на почки, повышает уровень инсулина и увеличивает проницаемость сосудов, что способствует развитию атеросклероза.

Врач рекомендует отдавать предпочтение ягодам с низким содержанием фруктозы, таким как малина, голубика и ежевика.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:43:11 12-07-2024

Да, фрукты смертельно опасны. Почти все, кто ел фрукты уже умерли, и оставшиеся тоже умрут. А ещё мясо есть вредно, и минералку пить. А уж про сыр, вино и оливки даже не говори, хуже только кофе, чай и выпечка. Но и это всё можно худо-бедно пережить, а вот морская рыба, в особенности тунец, салака, сельдь и камбала... в них же свинец ртуть и кадмий! А картошка и хлеб? У них же огромный гликемический индекс! В общем, кушать надо правильно, если, конечно, хотите подольше пожить здоровым...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кеша...

13:59:53 12-07-2024

Брюква-наш фрукт и овощ!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

14:03:24 12-07-2024

Кеша... (13:59:53 12-07-2024) Брюква-наш фрукт и овощ! ... шашлык - наш и овощ и фркут и закусь.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:31 12-07-2024

Несколько месяцев кушал фрукты и ягоды почти каждый день, и по несколько раз. Этакие множественные перекусы "витаминками". В итоге сильно пострадала эмаль зубов - появились ямки, бороздки. Подозреваю что от кислот и сахаров.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:05:40 12-07-2024

Гость (14:59:31 12-07-2024) Несколько месяцев кушал фрукты и ягоды почти каждый день, и ... песок. или какой-то другой абразив.
или жёвку надо использовать.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров