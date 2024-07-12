Врач предостерегла россиян от чрезмерного употребления фруктов
Лучше всего отдавать предпочтение плодам с низким содержанием фруктозы
12 июля 2024, 13:33, ИА Амител
Хотя фрукты являются важным источником клетчатки, их избыточное потребление может нанести вред организму, сообщила "Газете.ру" гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
По ее словам, в некоторых фруктах содержится большое количество фруктозы. Это бананы, манго, виноград, ананас, киви, черешня и другие плоды.
"Избыточное потребление фруктозы может привести к негативным последствиям: жировая болезнь печени, ожирение, сахарный диабет", – сказала Мельникова.
Также избыток фруктов плохо влияет на почки, повышает уровень инсулина и увеличивает проницаемость сосудов, что способствует развитию атеросклероза.
Врач рекомендует отдавать предпочтение ягодам с низким содержанием фруктозы, таким как малина, голубика и ежевика.
13:43:11 12-07-2024
Да, фрукты смертельно опасны. Почти все, кто ел фрукты уже умерли, и оставшиеся тоже умрут. А ещё мясо есть вредно, и минералку пить. А уж про сыр, вино и оливки даже не говори, хуже только кофе, чай и выпечка. Но и это всё можно худо-бедно пережить, а вот морская рыба, в особенности тунец, салака, сельдь и камбала... в них же свинец ртуть и кадмий! А картошка и хлеб? У них же огромный гликемический индекс! В общем, кушать надо правильно, если, конечно, хотите подольше пожить здоровым...
13:59:53 12-07-2024
Брюква-наш фрукт и овощ!
14:03:24 12-07-2024
Кеша... (13:59:53 12-07-2024) Брюква-наш фрукт и овощ! ... шашлык - наш и овощ и фркут и закусь.
14:59:31 12-07-2024
Несколько месяцев кушал фрукты и ягоды почти каждый день, и по несколько раз. Этакие множественные перекусы "витаминками". В итоге сильно пострадала эмаль зубов - появились ямки, бороздки. Подозреваю что от кислот и сахаров.
15:05:40 12-07-2024
Гость (14:59:31 12-07-2024) Несколько месяцев кушал фрукты и ягоды почти каждый день, и ... песок. или какой-то другой абразив.
или жёвку надо использовать.