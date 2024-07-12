Врач предостерегла россиян от чрезмерного употребления фруктов

Лучше всего отдавать предпочтение плодам с низким содержанием фруктозы

12 июля 2024, 13:33, ИА Амител

Фрукты / Источник фото: unsplash.com

Хотя фрукты являются важным источником клетчатки, их избыточное потребление может нанести вред организму, сообщила "Газете.ру" гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

По ее словам, в некоторых фруктах содержится большое количество фруктозы. Это бананы, манго, виноград, ананас, киви, черешня и другие плоды.

"Избыточное потребление фруктозы может привести к негативным последствиям: жировая болезнь печени, ожирение, сахарный диабет", – сказала Мельникова.

Также избыток фруктов плохо влияет на почки, повышает уровень инсулина и увеличивает проницаемость сосудов, что способствует развитию атеросклероза.

Врач рекомендует отдавать предпочтение ягодам с низким содержанием фруктозы, таким как малина, голубика и ежевика.