Названы продукты, которые нельзя есть натощак
Врач также рассказала, что лучше выбрать — смузи или цельный фрукт
12 июля 2024, 12:31, ИА Амител
Фрукты / Источник фото: unsplash.com
Лучше не употреблять натощак сырые овощи, фрукты и свежевыжатые соки, заявила РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
По ее словам, на пустой желудок эти продукты могут повысить кислотность и вызвать неприятные ощущения.
Ильяшенко также отметила, что цельный фрукт предпочтительнее смузи, так как содержит больше полезных веществ и дает более сытное ощущение.
Ранее эндокринолог Оксана Михалева посоветовала не есть на завтрак мюсли и злаковые хлопья, так как эти продукты не полезны для здоровья.
12:49:38 12-07-2024
Лучше не употреблять натощак сырые овощи, фрукты и свежевыжатые соки, заявила РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
Что стало очень много советчиков, что есть, когда. Хочу задать глупый вопрос умному врачу, а как же салаты из сырых овощей и фруктов, они оказывается вредные. А можно их после пельмешек?
13:07:52 12-07-2024
жрать нельзя.
а есть - можно.
и опять же - если нельзя но очень хочется то можно.
вобщем вам не к врачу, вам с такими вопросами к раввину надо обращаться.
есть в барнауле синагоги? вот и сходите в ближайшую.
13:54:11 12-07-2024
Живые ягоды/фрукты/овощи в сочетании с другими продуктами вызывают в животе брожение и эта смесь долго переваривается (вспучивание, несварение, рост болезнетворных микробов и если аппендикс заполнен то может воспалиться до перитонита). Если натощак выпить воды и поесть фруктов - переваривается и усваивается легко и быстро и через 1 час можно есть более тяжёлую пищу (хлеб, мясо, рыбу, яйца, творог, фасоль/горох, грибы... + специи, масло) Исключение - киви, ананас можно есть сразу после белковых продуктов, они их расщепляют и улучшают пищеварение.
13:59:05 12-07-2024
Мюсли смузи... Выкинуть эти все непонятные иностранные враждебные словечки