Названы продукты, которые нельзя есть натощак

Врач также рассказала, что лучше выбрать — смузи или цельный фрукт

12 июля 2024, 12:31, ИА Амител

Фрукты / Источник фото: unsplash.com

Лучше не употреблять натощак сырые овощи, фрукты и свежевыжатые соки, заявила РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.

По ее словам, на пустой желудок эти продукты могут повысить кислотность и вызвать неприятные ощущения.

Ильяшенко также отметила, что цельный фрукт предпочтительнее смузи, так как содержит больше полезных веществ и дает более сытное ощущение.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева посоветовала не есть на завтрак мюсли и злаковые хлопья, так как эти продукты не полезны для здоровья.