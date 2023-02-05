Врач предупредил об опасном для поджелудочной сочетании продуктов

Особенно сильное влияние на этот орган оказывают алкоголь и никотин

05 февраля 2023, 22:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов заявил о том, что алкоголь и никотин являются главными врагами поджелудочной железы. Пост на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.

По словам специалиста, отсутствие болей в поджелудочной железе не означает, что с ней всё в порядке. Симптомы могут появиться уже после того, как орган перестанет вырабатывать нужные вещества. Употребление алкоголя и никотина нередко является триггером.

В разы опаснее алкоголь становится, если его сочетать с жирной пищей. Особенно вредным для поджелудочной, подчёркивает гастроэнтеролог, будет употребление спиртного с майонезными салатами или жирной курицей.