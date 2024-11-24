Врач предупредил об опасности осложнений ангины

Последствия могут остаться с человеком на всю жизнь

24 ноября 2024, 09:02, ИА Амител

Ингалятор / Фото: pxhere.com/ru/photo/660816

Ангина, которая кажется нам такой знакомой, на самом деле может быть гораздо опаснее, чем мы думаем. Как объяснил отоларинголог Борис Старосветский, это заболевание может быть вызвано как вирусами, так и бактериями. Особенно опасны бактериальные формы, вызванные стрептококками, которые могут привести к серьезным осложнениям, таким как повреждение сердца, суставов и почек. Эти проблемы могут остаться на всю жизнь, если их не лечить вовремя.

Основные симптомы ангины – это внезапное начало болезни, высокая температура и появление налета на миндалинах, а также увеличение лимфатических узлов. Если боль в горле не проходит, несмотря на лечение (полоскание и опрыскивание), и сопровождается повышением температуры, необходимо обратиться к врачу. Чаще всего ангина вызывается стрептококками и стафилококками группы А, реже – грибковыми инфекциями.

Для точного диагноза и лечения необходимо обратиться к специалисту. Ни в коем случае нельзя начинать принимать антибиотики без назначения врача. Симптомы, требующие немедленной медицинской помощи: сильная боль в горле, которая затрудняет глотание, температура выше 38 градусов, кашель и одышка, выраженная слабость с симптомами интоксикации, налет или гнойные пятна на миндалинах, пишет "КП".