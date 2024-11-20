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Врач призвал есть груши, чтобы защититься от диабета и рака

В них много клетчатки и полезных микронутриентов

20 ноября 2024, 13:22, ИА Амител

Фото: Moritz Kindler / unsplash.com
Фото: Moritz Kindler / unsplash.com

Терапевт Амир Хан рекомендовал регулярно употреблять груши для снижения риска диабета и рака, сообщает Coventry Telegraph.

Он отметил, что груши – это источник клетчатки, помогающей работе желудочно-кишечного тракта. Также в них содержатся флавоноиды, медь и витамины К и С – все они уменьшают воспаление в организме.

Кроме того, антоцианы в грушах могут на 23% снизить риск диабета второго типа.

здоровое питание

Комментарии 4

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Гость

17:00:05 20-11-2024

Объедимся с нашими пенсиями и зарплатами... и ценами на фрукты.

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Санечек

19:10:35 20-11-2024

на картоху не хватает...

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Гость

07:19:10 21-11-2024

Санечек (19:10:35 20-11-2024) на картоху не хватает...... картоху сажай сам

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Гость

13:51:16 21-11-2024

А можно груши заменить на пуаре из этих самых груш?

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