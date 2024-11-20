В них много клетчатки и полезных микронутриентов

20 ноября 2024, 13:22, ИА Амител

Фото: Moritz Kindler / unsplash.com

Терапевт Амир Хан рекомендовал регулярно употреблять груши для снижения риска диабета и рака, сообщает Coventry Telegraph.

Он отметил, что груши – это источник клетчатки, помогающей работе желудочно-кишечного тракта. Также в них содержатся флавоноиды, медь и витамины К и С – все они уменьшают воспаление в организме.

Кроме того, антоцианы в грушах могут на 23% снизить риск диабета второго типа.