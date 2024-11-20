Врач призвал есть груши, чтобы защититься от диабета и рака
В них много клетчатки и полезных микронутриентов
20 ноября 2024, 13:22, ИА Амител
Фото: Moritz Kindler / unsplash.com
Терапевт Амир Хан рекомендовал регулярно употреблять груши для снижения риска диабета и рака, сообщает Coventry Telegraph.
Он отметил, что груши – это источник клетчатки, помогающей работе желудочно-кишечного тракта. Также в них содержатся флавоноиды, медь и витамины К и С – все они уменьшают воспаление в организме.
Кроме того, антоцианы в грушах могут на 23% снизить риск диабета второго типа.
17:00:05 20-11-2024
Объедимся с нашими пенсиями и зарплатами... и ценами на фрукты.
19:10:35 20-11-2024
на картоху не хватает...
07:19:10 21-11-2024
Санечек (19:10:35 20-11-2024) на картоху не хватает...... картоху сажай сам
13:51:16 21-11-2024
А можно груши заменить на пуаре из этих самых груш?