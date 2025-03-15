Врач призвал не исключать соль из рациона
Саураб Сети рассказал, какие последствия ждут организм после полного отказа от этой специи
15 марта 2025, 17:30, ИА Амител
Соль / Источник фото: pxhere.com
Гастроэнтеролог Саураб Сети предупредил об опасности полного отказа от соли. Его слова приводит Daily Mail.
Врач отметил, что исключение соли из рациона может привести к слабости мышц, головокружению, обморокам, а также ухудшению пищеварения и функций печени. Кроме того, это может вызвать сильное обезвоживание, снижение объема циркулирующей крови и резкое падение давления.
Нормой потребления соли Сети считает около одной чайной ложки в день. По его словам, ее недостаток может быть даже более опасен, чем избыток.
19:49:21 15-03-2025
Вообще-то жизнь, т.е. живая клетка из которых состоит все живое, зародилась в солёном мировом океане. Поэтому жидкость внутри клетки и другие жидкости организма соленые. Это естественная среда для живой клетки.
К тому же дистиллированная вода не проводит ток, а соленая проводит. А все нервные импульсы, это малые токи. Не употребляете соль? Тормозите! В прямом смысле.
Если заниматься науками, то это все легко.
Если верить диетологам и астрологам, то все сложно! Жизни не хватит все на себе проэкспериментировать...
21:55:21 15-03-2025
Почти во всех магазинных продуктах соли полно.
Колбасы, сыры, мучное, консервы - везде ее достаточно и даже больше.
Обессоливание нам не грозит.
06:27:55 16-03-2025
Гость (21:55:21 15-03-2025) Почти во всех магазинных продуктах соли полно.Колбасы, с... только соль там нитритная.