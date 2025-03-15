Врач призвал не исключать соль из рациона

Саураб Сети рассказал, какие последствия ждут организм после полного отказа от этой специи

15 марта 2025, 17:30, ИА Амител

Соль / Источник фото: pxhere.com

Гастроэнтеролог Саураб Сети предупредил об опасности полного отказа от соли. Его слова приводит Daily Mail.

Врач отметил, что исключение соли из рациона может привести к слабости мышц, головокружению, обморокам, а также ухудшению пищеварения и функций печени. Кроме того, это может вызвать сильное обезвоживание, снижение объема циркулирующей крови и резкое падение давления.

Нормой потребления соли Сети считает около одной чайной ложки в день. По его словам, ее недостаток может быть даже более опасен, чем избыток.