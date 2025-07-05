Врач призвала не использовать летом наушники дольше 50 минут
Елена Шураева советует регулярно "проветривать" уши
05 июля 2025, 13:30, ИА Амител
Летом опасно носить внутриканальные наушники даже в течение часа часа, предупредила врач-терапевт Елена Шураева в интервью "Газете.Ru".
По ее словам, уже через полчаса использования "вкладышей" температура в слуховом проходе повышается на 2,4 °C, а влажность — на 35%. Такие условия идеальны для размножения бактерий, вызывающих наружный отит. Особенно это актуально в жаркую погоду и при высокой влажности воздуха.
Врач советует снимать наушники каждые 40–50 минут для 10-минутного "проветривания", а при обильном потоотделении это делать лучше уже через 20–30 минут. Делиться наушниками с другими людьми не стоит.
В перерыве стоит обсушить уши и протереть гаджет спиртовой салфеткой. Для занятий спортом лучше использовать накладные модели.
"При такой "гигиене часа" инфекционный риск остаётся минимальным, даже если суммарно слушать музыку два–три часа в день", – отметила специалист.
00:58:18 06-07-2025
Использовать наушники для занятий спортом... С каких пор?