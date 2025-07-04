Россиян предупредили об опасности июльского потепления

В это время луговые травы начнут особенно сильно докучать аллергикам

04 июля 2025, 12:20, ИА Амител

Фото: Abby Rurenko / unsplash.com

Во время июльского потепления возрастет риск обострения аллергии, предупредила аллерголог-иммунолог Наталья Попова в интервью NEWS.ru.

По ее словам, с теплом луговые травы начнут интенсивно пылить, а их пыльца — сильный аллерген. Она вызывает насморк, заложенность носа, чихание, покраснение и зуд глаз, а также кашель, одышку и свисты в груди.

Попова отметила, что аллергия часто начинается с легких симптомов, которые снимаются антигистаминными средствами, но со временем усиливается, а лекарства перестают помогать. Кроме того, воспаление слизистой повышает риск инфекций, делая аллергиков более уязвимыми к простудам и вирусам.

Ранее сообщили, что жителей Алтайского края ожидает теплый и дождливый июль. Причем даже в дни дождей и гроз температура не опустится ниже +20°C.