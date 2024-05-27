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Врач призвала не пить больше двух чашек чая в день

По словам Галины Волковой, на кофе налегать стоит еще меньше

27 мая 2024, 09:52, ИА Амител

Чашка чая с десертом / Фото: unsplash.com
Чашка чая с десертом / Фото: unsplash.com

Без вреда для здоровья в день можно выпивать не больше двух чашек черного либо зеленого чая, заявила агентству РИА Новости врач-терапевт и диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

Специалист посоветовала также не злоупотреблять кофе – при отсутствии противопоказаний одной чашки в день будет достаточно. При этом не стоит употреблять кофеиносодержащие напитки вечером.

Также она рекомендовала отказаться от сахара в чае и кофе и других сладких напитков, в том числе пакетированных соков и газировки.

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова ранее назвала виноград самой вредной ягодой. По ее словам, из-за большого количества сахара она влияет на набор веса, а также противопоказана людям с диабетом и циррозом печени.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 11

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Гость

10:01:36 27-05-2024

Лучше умереть, чем читать эти маразмы.

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dok_CФ

10:02:07 27-05-2024

Что-то не понятно, а пить что надо?

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Гость

10:04:26 27-05-2024

dok_CФ (10:02:07 27-05-2024) Что-то не понятно, а пить что надо?... водочку!

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ВВП

10:10:36 27-05-2024

Гость (10:04:26 27-05-2024) водочку!... Водочку надо "вокушать", как говаривали в старые времена))

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Гость

10:41:50 27-05-2024

ВВП (10:10:36 27-05-2024) Водочку надо "вокушать", как говаривали в старые времена))... может все таки "вкушать"?

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Гость

10:22:17 27-05-2024

ОЧЕНЬ странные рекомендации врача!!! Так и дышать надо озоном, а не выхлопными газами!!! а уж сколько пальмового масла во всех гастрономических товарах сейчас -жесть!

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Гость

14:04:09 27-05-2024

Гость (10:22:17 27-05-2024) ОЧЕНЬ странные рекомендации врача!!! Так и дышать надо озоно... озон ядовит, если что

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Гость

14:48:30 27-05-2024

Гость (14:04:09 27-05-2024) озон ядовит, если что... И ссылка будет на ядовитость озона? После грозы легко дышится как раз таки из-за озона.

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Гость

11:40:25 27-05-2024

чай и кофе "сушат" организм! поэтому всегда в хороших ресторанах с этими напитками подают стакан воды... пользуйтесь наздоровье!

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Мимопроходящий

13:49:48 27-05-2024

Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..

Где они таких специалистов только находят ???

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хех

13:51:42 27-05-2024

"Врач призвала не пить больше двух чашек чая в день"
видимо, нам надо последовать примеру китайцев-японцев и хлестать кипяток? Говорят, очень полезно)

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