"Врач призвала не пить больше двух чашек чая в день"

По словам Галины Волковой, на кофе налегать стоит еще меньше

27 мая 2024, 09:52, ИА Амител

Чашка чая с десертом / Фото: unsplash.com

Без вреда для здоровья в день можно выпивать не больше двух чашек черного либо зеленого чая, заявила агентству РИА Новости врач-терапевт и диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

Специалист посоветовала также не злоупотреблять кофе – при отсутствии противопоказаний одной чашки в день будет достаточно. При этом не стоит употреблять кофеиносодержащие напитки вечером.

Также она рекомендовала отказаться от сахара в чае и кофе и других сладких напитков, в том числе пакетированных соков и газировки.

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова ранее назвала виноград самой вредной ягодой. По ее словам, из-за большого количества сахара она влияет на набор веса, а также противопоказана людям с диабетом и циррозом печени.