Врач призвала не пить больше двух чашек чая в день
По словам Галины Волковой, на кофе налегать стоит еще меньше
27 мая 2024, 09:52, ИА Амител
Без вреда для здоровья в день можно выпивать не больше двух чашек черного либо зеленого чая, заявила агентству РИА Новости врач-терапевт и диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.
Специалист посоветовала также не злоупотреблять кофе – при отсутствии противопоказаний одной чашки в день будет достаточно. При этом не стоит употреблять кофеиносодержащие напитки вечером.
Также она рекомендовала отказаться от сахара в чае и кофе и других сладких напитков, в том числе пакетированных соков и газировки.
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова ранее назвала виноград самой вредной ягодой. По ее словам, из-за большого количества сахара она влияет на набор веса, а также противопоказана людям с диабетом и циррозом печени.
10:01:36 27-05-2024
Лучше умереть, чем читать эти маразмы.
10:02:07 27-05-2024
Что-то не понятно, а пить что надо?
10:04:26 27-05-2024
dok_CФ (10:02:07 27-05-2024) Что-то не понятно, а пить что надо?... водочку!
10:10:36 27-05-2024
Гость (10:04:26 27-05-2024) водочку!... Водочку надо "вокушать", как говаривали в старые времена))
10:41:50 27-05-2024
ВВП (10:10:36 27-05-2024) Водочку надо "вокушать", как говаривали в старые времена))... может все таки "вкушать"?
10:22:17 27-05-2024
ОЧЕНЬ странные рекомендации врача!!! Так и дышать надо озоном, а не выхлопными газами!!! а уж сколько пальмового масла во всех гастрономических товарах сейчас -жесть!
14:04:09 27-05-2024
Гость (10:22:17 27-05-2024) ОЧЕНЬ странные рекомендации врача!!! Так и дышать надо озоно... озон ядовит, если что
14:48:30 27-05-2024
Гость (14:04:09 27-05-2024) озон ядовит, если что... И ссылка будет на ядовитость озона? После грозы легко дышится как раз таки из-за озона.
11:40:25 27-05-2024
чай и кофе "сушат" организм! поэтому всегда в хороших ресторанах с этими напитками подают стакан воды... пользуйтесь наздоровье!
13:49:48 27-05-2024
Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
Где они таких специалистов только находят ???
13:51:42 27-05-2024
"Врач призвала не пить больше двух чашек чая в день"
видимо, нам надо последовать примеру китайцев-японцев и хлестать кипяток? Говорят, очень полезно)