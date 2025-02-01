Врач раскрыла простой способ профилактики повышенного уровня холестерина

Нужно соблюдать питьевой режим и отказаться от некоторых продуктов

01 февраля 2025, 17:01, ИА Амител

Фото: Mustafa Bashari / unsplash.com

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о способах поддержания нормального уровня холестерина. Ее слова приводят "Известия".

Специалист отметила, что 80% холестерина синтезируется организмом, а лишь 20% поступает с пищей.

Она рекомендовала в первую очередь нормализовать питьевой режим. Необходимо пить не менее 30 мл воды на 1 кг веса в день, поскольку недостаток жидкости заставляет организм синтезировать больше холестерина.

Также следует уменьшить потребление газированных напитков и отказаться от говяжьих и свиных субпродуктов, яичных желтков, жирной молочной продукции, колбасных изделий, креветок, устриц, икры, а также изделий с трансжирами.

В рацион стоит включить жирные сорта рыбы, растительные масла, овощи и крупы, богатые клетчаткой, что поможет улучшить жировой обмен.