НОВОСТИЗдоровье

Врач раскрыла простой способ профилактики повышенного уровня холестерина

Нужно соблюдать питьевой режим и отказаться от некоторых продуктов

01 февраля 2025, 17:01, ИА Амител

Фото: Mustafa Bashari / unsplash.com
Фото: Mustafa Bashari / unsplash.com

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о способах поддержания нормального уровня холестерина. Ее слова приводят "Известия".

Специалист отметила, что 80% холестерина синтезируется организмом, а лишь 20% поступает с пищей.

Она рекомендовала в первую очередь нормализовать питьевой режим. Необходимо пить не менее 30 мл воды на 1 кг веса в день, поскольку недостаток жидкости заставляет организм синтезировать больше холестерина.

Также следует уменьшить потребление газированных напитков и отказаться от говяжьих и свиных субпродуктов, яичных желтков, жирной молочной продукции, колбасных изделий, креветок, устриц, икры, а также изделий с трансжирами.

В рацион стоит включить жирные сорта рыбы, растительные масла, овощи и крупы, богатые клетчаткой, что поможет улучшить жировой обмен.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 6

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Костя

18:03:19 01-02-2025

Китайский чай пуэр

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Гость

18:46:05 01-02-2025

Костя (18:03:19 01-02-2025) Китайский чай пуэр... Что за чай7

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Элен без ребят

14:30:56 02-02-2025

Гость (18:46:05 01-02-2025) Что за чай7... никакого отношения к липидному обмену он не имеет, соблюдайте цифровую гигиену и не читайте всякую дичь.

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Гост

19:35:26 01-02-2025

Короче из того что можно по мнению иксперда это огурец и вот тот пучок зелени из фото .

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Гость

20:27:09 01-02-2025

И как жить-то теперь простому народу - без креветок, устриц и икры на завтрак, обед и ужин? Ужоззз!

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депутат

13:29:05 02-02-2025

Ну не могу я отказаться от креветок, устриц и икры... Ничего другого больше в рот не лезет...

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