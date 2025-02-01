Врач раскрыла простой способ профилактики повышенного уровня холестерина
Нужно соблюдать питьевой режим и отказаться от некоторых продуктов
01 февраля 2025, 17:01, ИА Амител
Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о способах поддержания нормального уровня холестерина. Ее слова приводят "Известия".
Специалист отметила, что 80% холестерина синтезируется организмом, а лишь 20% поступает с пищей.
Она рекомендовала в первую очередь нормализовать питьевой режим. Необходимо пить не менее 30 мл воды на 1 кг веса в день, поскольку недостаток жидкости заставляет организм синтезировать больше холестерина.
Также следует уменьшить потребление газированных напитков и отказаться от говяжьих и свиных субпродуктов, яичных желтков, жирной молочной продукции, колбасных изделий, креветок, устриц, икры, а также изделий с трансжирами.
В рацион стоит включить жирные сорта рыбы, растительные масла, овощи и крупы, богатые клетчаткой, что поможет улучшить жировой обмен.
18:03:19 01-02-2025
Китайский чай пуэр
18:46:05 01-02-2025
Костя (18:03:19 01-02-2025) Китайский чай пуэр... Что за чай7
14:30:56 02-02-2025
Гость (18:46:05 01-02-2025) Что за чай7... никакого отношения к липидному обмену он не имеет, соблюдайте цифровую гигиену и не читайте всякую дичь.
19:35:26 01-02-2025
Короче из того что можно по мнению иксперда это огурец и вот тот пучок зелени из фото .
20:27:09 01-02-2025
И как жить-то теперь простому народу - без креветок, устриц и икры на завтрак, обед и ужин? Ужоззз!
13:29:05 02-02-2025
Ну не могу я отказаться от креветок, устриц и икры... Ничего другого больше в рот не лезет...