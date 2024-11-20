Врач рассказал, чем опасна одышка при небольших нагрузках

Она может указывать на развитие серьезного заболевания

20 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/565804

Одышка при физических нагрузках может быть признаком хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Его слова передает "Газета.ру".

ХОБЛ – это заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей и отеком бронхов, которое сложно диагностировать.

Обычно пациенты обращаются к врачу, когда возникает одышка при небольших нагрузках, считая ее временной проблемой. Если же одышка появляется в покое, это свидетельствует об истощении резервов организма.

Первый симптом ХОБЛ – кашель. В России около 7% населения страдают от этой болезни, что составляет около десяти миллионов человек, хотя возможно, больных больше из-за гиподиагностики. Курильщики часто считают кашель нормой.