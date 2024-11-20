Врач рассказал, чем опасна одышка при небольших нагрузках
Она может указывать на развитие серьезного заболевания
20 ноября 2024, 18:00, ИА Амител
Одышка при физических нагрузках может быть признаком хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Его слова передает "Газета.ру".
ХОБЛ – это заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей и отеком бронхов, которое сложно диагностировать.
Обычно пациенты обращаются к врачу, когда возникает одышка при небольших нагрузках, считая ее временной проблемой. Если же одышка появляется в покое, это свидетельствует об истощении резервов организма.
Первый симптом ХОБЛ – кашель. В России около 7% населения страдают от этой болезни, что составляет около десяти миллионов человек, хотя возможно, больных больше из-за гиподиагностики. Курильщики часто считают кашель нормой.
08:42:50 21-11-2024
ну есть, ну сумничал, а делать то что? бесполезная статья