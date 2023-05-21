Врач рассказал, что безникотиновые сигареты не помогают бросить курить
По словам специалиста, человек продолжает следовать привычке, даже не получая никотин
21 мая 2023, 15:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Психиатр-нарколог Антон Масятин рассказал о том, помогают ли безникотиновые сигареты бросить курить. Его слова передаёт РИА Новости.
По словам Масятина, подобные девайсы не помогают избавиться от привычки, но, наоборот, усложняют процесс. Он объяснил, что человек, который использует безникотиновые сигареты, продолжает повторять одну и ту же привычку каждый раз.
Это может привести к тому, что при возникновении стрессовой ситуации вместо безникотиновой сигареты зависимый может взять обычную.
15:58:10 21-05-2023
Кроме отказа от курения, ни чего не помогает бросить курить. Не нужно становиться ещё и жертвой маркетологов
16:42:37 21-05-2023
Врач сказал не помогают, а мой знакомый бросил курить именно таким способом, главное желание, бросить модно любым способом.
09:58:32 22-05-2023
Я не соглашусь! Мы с мужем именно так бросили курить! Уже более двух лет не курим!