Врач рассказал, что безникотиновые сигареты не помогают бросить курить

По словам специалиста, человек продолжает следовать привычке, даже не получая никотин

21 мая 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Психиатр-нарколог Антон Масятин рассказал о том, помогают ли безникотиновые сигареты бросить курить. Его слова передаёт РИА Новости.

По словам Масятина, подобные девайсы не помогают избавиться от привычки, но, наоборот, усложняют процесс. Он объяснил, что человек, который использует безникотиновые сигареты, продолжает повторять одну и ту же привычку каждый раз.

Это может привести к тому, что при возникновении стрессовой ситуации вместо безникотиновой сигареты зависимый может взять обычную.