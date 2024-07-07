Врач рассказал, что для печени опаснее алкоголя
Специалист отметил, что важно следить за здоровым питанием
07 июля 2024, 16:10, ИА Амител
Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о продуктах, которые могут нанести печени больший вред, чем алкоголь. Он отметил, что нездоровое питание может привести к жировому гепатозу – заболеванию, при котором в клетках печени накапливается избыточный жир.
По словам Харлова, помимо алкоголя, печень страдает от некоторых лекарственных препаратов. В частности, это обильные дозы парацетамола, лекарства от нервных расстройств и контрацептивы.
Также негативно влияют на печень продукты с высоким содержанием железа и антиоксидантов, например, зеленый чай и кассия (аналог корицы). Если в организме не хватает витамина В4, то их вредное воздействие на печень можно сравнить с алкоголем, пишет ОСН.
00:38:16 08-07-2024
Господи, какой бред!
09:44:39 08-07-2024
Vrach (00:38:16 08-07-2024) Господи, какой бред! ... коновалы.
06:13:39 08-07-2024
Также негативно влияют на печень продукты с высоким содержанием железа и антиоксидантов, например, зеленый чай ----Я знал, я знал, что водка безопаснее чая)))). Интересно, мед институты их таких сразу выпускают, или они потом такими становятся?