Врач рассказал, что для печени опаснее алкоголя

Специалист отметил, что важно следить за здоровым питанием

07 июля 2024, 16:10, ИА Амител

Чай / Фото: pxhere.com/ru/photo/423386

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о продуктах, которые могут нанести печени больший вред, чем алкоголь. Он отметил, что нездоровое питание может привести к жировому гепатозу – заболеванию, при котором в клетках печени накапливается избыточный жир.

По словам Харлова, помимо алкоголя, печень страдает от некоторых лекарственных препаратов. В частности, это обильные дозы парацетамола, лекарства от нервных расстройств и контрацептивы.

Также негативно влияют на печень продукты с высоким содержанием железа и антиоксидантов, например, зеленый чай и кассия (аналог корицы). Если в организме не хватает витамина В4, то их вредное воздействие на печень можно сравнить с алкоголем, пишет ОСН.