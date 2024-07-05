Малышева рассказала о несовместимости овсянки и молока
Все дело в фитиновой кислоте, которая содержится в крупе
05 июля 2024, 15:15, ИА Амител
Овсяная каша и молоко – несовместимы, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале.
"В принципе, оба продукта хорошие. И овсянка, и молоко сами по себе нормальные продукты, у нас к ним претензий нет. Но они несовместимые, – сказала она.
Ее коллега Михаил Коновалов пояснил, что в овсянке содержится фитиновая кислота, которая при соединении с молоком не позволяет кальцию всасываться в кровь. Как отметила Малышева, такое же правило несочетаемости справедливо и для других каш.
Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина посоветовала не завтракать заварными кашами, так как они лишены полезных свойств.
15:28:28 05-07-2024
Да ну ? Бред какой-то. Всегда варили и варим овсяную кашу на молоке. Пусть на воде варит, ее право.
18:10:31 05-07-2024
Гость (15:28:28 05-07-2024) Да ну ? Бред какой-то. Всегда варили и варим овсяную кашу н... То что вы 40 лет варили - это не означает, что это правильно
15:32:09 05-07-2024
ну все. я умру((( 40 лет так ела..ааааа
15:53:01 05-07-2024
и мы все умрем.
каждый в свое время.
16:10:38 05-07-2024
Отпустите ее уже домой!
16:24:11 05-07-2024
А водка с пивом совместимы ? Может тоже напрасно мешаю ))))
08:16:42 06-07-2024
Гость (16:24:11 05-07-2024) А водка с пивом совместимы ? Может тоже напрасно мешаю ))))...
Водка без пива - деньги на ветер! (Народная мудрость)
17:55:23 05-07-2024
расскажите кто-нибудь Малышевой, что фитиновая кислота содержится не только в овсянке, а еще в семечках, орехах, крупах и бобовых.
и еще расскажите, что эта кислота водорастворимая и легко выводится из продуктов при замачивании и последующем промывании перед приготовлением.
а так, да, очень неприятная штука этот фитин.
18:51:24 05-07-2024
Еще было бы ЭТО молоко...