Малышева рассказала о несовместимости овсянки и молока

Все дело в фитиновой кислоте, которая содержится в крупе

05 июля 2024, 15:15, ИА Амител

Овсяная каша / Фото: unsplash.com

Овсяная каша и молоко – несовместимы, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

"В принципе, оба продукта хорошие. И овсянка, и молоко сами по себе нормальные продукты, у нас к ним претензий нет. Но они несовместимые, – сказала она.

Ее коллега Михаил Коновалов пояснил, что в овсянке содержится фитиновая кислота, которая при соединении с молоком не позволяет кальцию всасываться в кровь. Как отметила Малышева, такое же правило несочетаемости справедливо и для других каш.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина посоветовала не завтракать заварными кашами, так как они лишены полезных свойств.