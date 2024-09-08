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Врач рассказал, что переохлаждение может привести к бесплодию

Специалист советует теплее одеваться и делать прививки

08 сентября 2024, 22:32, ИА Амител

Холод / Фото: pxhere.com/ru/photo/192161
Холод / Фото: pxhere.com/ru/photo/192161

Осенью женщины подвержены риску переохлаждения, что может привести к нарушению менструального цикла и воспалению яичников и фаллопиевых труб. В свою очередь, это может вызвать бесплодие – самое страшное последствие таких заболеваний, сообщает Пятый канал.

Главный врач ГБУЗ МО "Наро-Фоминская больница" Наталья Шокова отмечает, что особенно подвержены риску молодые женщины, которые хотят иметь детей.

Чтобы избежать переохлаждения, необходимо одеваться по погоде и делать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Также важно избегать стрессов, которые ослабляют иммунитет, и получать положительные эмоции. Полезны будут и витамины, повышающие защитные силы организма.

Здоровье медицина

Комментарии 3

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Гость

22:45:13 08-09-2024

А перегрев к плодовитости?
Как у басмачей ?

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Musik

22:45:21 08-09-2024

Ватные штаны должны помочь.
И фуфайка.

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Дюша

09:58:11 09-09-2024

Такие заметки должны появляться перед Крещенскими ныряниями в прорубь...

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