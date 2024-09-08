Врач рассказал, что переохлаждение может привести к бесплодию
Специалист советует теплее одеваться и делать прививки
08 сентября 2024, 22:32, ИА Амител
Осенью женщины подвержены риску переохлаждения, что может привести к нарушению менструального цикла и воспалению яичников и фаллопиевых труб. В свою очередь, это может вызвать бесплодие – самое страшное последствие таких заболеваний, сообщает Пятый канал.
Главный врач ГБУЗ МО "Наро-Фоминская больница" Наталья Шокова отмечает, что особенно подвержены риску молодые женщины, которые хотят иметь детей.
Чтобы избежать переохлаждения, необходимо одеваться по погоде и делать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Также важно избегать стрессов, которые ослабляют иммунитет, и получать положительные эмоции. Полезны будут и витамины, повышающие защитные силы организма.
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