Врач рассказал, что переохлаждение может привести к бесплодию

Специалист советует теплее одеваться и делать прививки

08 сентября 2024, 22:32, ИА Амител

Холод / Фото: pxhere.com/ru/photo/192161

Осенью женщины подвержены риску переохлаждения, что может привести к нарушению менструального цикла и воспалению яичников и фаллопиевых труб. В свою очередь, это может вызвать бесплодие – самое страшное последствие таких заболеваний, сообщает Пятый канал.

Главный врач ГБУЗ МО "Наро-Фоминская больница" Наталья Шокова отмечает, что особенно подвержены риску молодые женщины, которые хотят иметь детей.

Чтобы избежать переохлаждения, необходимо одеваться по погоде и делать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Также важно избегать стрессов, которые ослабляют иммунитет, и получать положительные эмоции. Полезны будут и витамины, повышающие защитные силы организма.