После клинической смерти и длительной комы прогноз остается крайне осторожным

11 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Врачи отмечают минимальную, но устойчивую положительную динамику в состоянии Тиграна Кеосаяна, что вселяет осторожную надежду, пишет "Сиб.фм". Напомним, почти шесть месяцев назад известный режиссер, телеведущий и продюсер впал в кому после инфаркта и клинической смерти.

"Организм Тиграна продолжает бороться. Реакция на голос и прикосновения говорит о сохранении активности определенных зон мозга. Однако после клинической смерти и длительной комы прогноз остается крайне осторожным. Восстановление потребует много времени и усиленной реабилитации", – отметил кандидат медицинских наук, кардиолог Алексей Федоров.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее он перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Причиной госпитализации также стали сердечные проблемы: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.