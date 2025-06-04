Врачи отмечают слабую, но устойчивую положительную динамику

04 июня 2025, 14:35, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже почти шесть месяцев. По информации медиков, в последние недели он демонстрирует более выраженные реакции на внешний мир. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Врачи фиксируют у Кеосаяна слабую, но стабильную положительную динамику. Но, несмотря на эти признаки, они воздерживаются от конкретных прогнозов. Специалисты подчеркивают, что выход из комы может занять месяцы, а для полного восстановления нужна длительная и интенсивная реабилитация.

Один из лечащих врачей на условиях анонимности дал комментарий о состоянии здоровья режиссера:

"Мы видим минимальную положительную динамику, но кома, вызванная клинической смертью и многолетними проблемами с сердцем, делает прогноз крайне осторожным. Восстановление – это сложный и непредсказуемый процесс", – рассказал медик.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что остановка кровоснабжения критически сказывается на всех органах. Полноценное восстановление в данном случае – редкость, даже при полном запуске сердца.

Врач-невролог Александр Комаров, в свою очередь, добавил, что ключевую роль в стимуляции мозговой активности могут играть голоса близких.

"Звуки, особенно голоса родных, могут стать тем импульсом, который поможет пациенту вернуться", – пояснил он.

Именно поэтому супруга телеведущего, главный редактор RT Маргарита Симоньян, проводит в его палате очень много времени, разговаривает с ним и поддерживает эмоциональную связь. Со слов журналистки, он реагирует на ее речь: моргает, иногда открывает рот или слегка сгибает пальцы. Об этом она рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

При этом врачи подчеркивают, что даже моргание и движение пальцев – уже значимый прогресс. Однако длительное пребывание в коме увеличивает риски осложнений. Полное восстановление потребует не только медицинских усилий, но и "чуда", как ранее выразилась сама Симоньян.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.