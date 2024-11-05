Врач рассказал, как бороться с бессонницей
Чтобы засыпать быстрее, нужно наладить "гигиену сна"
05 ноября 2024, 09:30, ИА Амител
Перед сном необходимо отказаться от гаджетов, снизить яркость света и принять теплый душ. Это поможет ускорить процесс засыпания, сообщает РИА Новости.
"Что делать, если долго не удается уснуть? Первое – наладить "гигиену сна": не использовать гаджеты за час до сна, снизить яркость света, попробовать теплый душ или медитацию", – рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.
Также специалист отмечает важность распорядка дня: ложиться спать и просыпаться нужно в одно и то же время.
Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и ослаблению иммунитета. Во время сна мозг очищается от метаболических "отходов". Это своего рода "уборка", которая помогает человеку быть более сконцентрированным в течение дня.
09:42:38 05-11-2024
Сегодня многие плохо ночью спали, бессонница мучила
09:56:05 05-11-2024
Гость (09:42:38 05-11-2024) Сегодня многие плохо ночью спали, бессонница мучила... Гипертоники... Погоду дергает, AD...
10:50:27 05-11-2024
Никчемная статья .Примите клонозепам и уснете нормально.
12:04:23 05-11-2024
гость (10:50:27 05-11-2024) Никчемная статья .Примите клонозепам и уснете нормально.... Если без формы - секс лучший вариант.
14:02:52 05-11-2024
Ещё бы кто наказывал неадекватных автолюбителей, которые мешают спать.