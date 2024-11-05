Врач рассказал, как бороться с бессонницей

Чтобы засыпать быстрее, нужно наладить "гигиену сна"

05 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Перед сном необходимо отказаться от гаджетов, снизить яркость света и принять теплый душ. Это поможет ускорить процесс засыпания, сообщает РИА Новости.

"Что делать, если долго не удается уснуть? Первое – наладить "гигиену сна": не использовать гаджеты за час до сна, снизить яркость света, попробовать теплый душ или медитацию", – рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

Также специалист отмечает важность распорядка дня: ложиться спать и просыпаться нужно в одно и то же время.

Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и ослаблению иммунитета. Во время сна мозг очищается от метаболических "отходов". Это своего рода "уборка", которая помогает человеку быть более сконцентрированным в течение дня.