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Врач рассказал, как бороться с бессонницей

Чтобы засыпать быстрее, нужно наладить "гигиену сна"

05 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Перед сном необходимо отказаться от гаджетов, снизить яркость света и принять теплый душ. Это поможет ускорить процесс засыпания, сообщает РИА Новости.

"Что делать, если долго не удается уснуть? Первое – наладить "гигиену сна": не использовать гаджеты за час до сна, снизить яркость света, попробовать теплый душ или медитацию", – рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

Также специалист отмечает важность распорядка дня: ложиться спать и просыпаться нужно в одно и то же время.

Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и ослаблению иммунитета. Во время сна мозг очищается от метаболических "отходов". Это своего рода "уборка", которая помогает человеку быть более сконцентрированным в течение дня.

Здоровье

Комментарии 5

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Гость

09:42:38 05-11-2024

Сегодня многие плохо ночью спали, бессонница мучила

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Musik

09:56:05 05-11-2024

Гость (09:42:38 05-11-2024) Сегодня многие плохо ночью спали, бессонница мучила... Гипертоники... Погоду дергает, AD...

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гость

10:50:27 05-11-2024

Никчемная статья .Примите клонозепам и уснете нормально.

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Musik

12:04:23 05-11-2024

гость (10:50:27 05-11-2024) Никчемная статья .Примите клонозепам и уснете нормально.... Если без формы - секс лучший вариант.

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Прохожий

14:02:52 05-11-2024

Ещё бы кто наказывал неадекватных автолюбителей, которые мешают спать.

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