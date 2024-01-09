Врач рассказал, как метеозависимым пережить перепад температуры
Он отметил, что часто организм не может быстро справиться с переменами
09 января 2024, 08:51, ИА Амител
Врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал о том, как метеозависимым людям проще переживать перепады температуры. Его слова передает "Вечерняя Москва".
Специалист отметил, что часто организм не может быстро справиться с переменами, из-за чего возникают проблемы с давлением, головная боль и ряд других симптомов.
"В периоды резкой смены погоды нужно обязательно принимать все необходимые лекарства. А если самочувствие ухудшается, нужно обратиться с жалобами к врачу, чтобы он скорректировал лечение", – сказал специалист.
Он также добавил, что бороться с метеозависимостью можно при помощи отказа от вредных привычек и ведения здорового образа жизни.
09:48:31 09-01-2024
Все проблемы от нарушения кровообращения. Всё, что требуется - это очистить кровь от токсинов и прогоркшего жира, известного в медицине как "холестерин". Организм будет получать достаточно кислорода и легко справится с любыми внешними воздействиями.
09:52:43 09-01-2024
Не читать прогнозы погоды.
10:09:29 09-01-2024
Ах, ах! Лопату в руки, вышел, снег покидал, вся метеозависимость прошла)
11:59:53 09-01-2024
Я вобше заметила закономерность - что ни нытик, то обязательно метеозависимый!😁 попробуйте меньше ныть, и все пройдет чудесным образом и без горстей таблеток!
12:00:15 09-01-2024
Ну спасибо! Отлично помогли советами:)))) Пейте все лекарства, что пьете, а будет хуже, идете к врачу. Этот совет и дворник тетя Маня даст.
16:49:28 09-01-2024
Снег покидал, не ныть. Сразу видно людей, кто в принцип не знает, что это такое. Есть у меня знакомые, у которых голова никогда не болит и они с большим недопониманием смотрят на людей с мигренями. Тоже хихикают и говорят, что нечего обманывать, не может от больной головы быть так плохо.