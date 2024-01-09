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Врач рассказал, как метеозависимым пережить перепад температуры

Он отметил, что часто организм не может быстро справиться с переменами

09 января 2024, 08:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал о том, как метеозависимым людям проще переживать перепады температуры. Его слова передает "Вечерняя Москва".

Специалист отметил, что часто организм не может быстро справиться с переменами, из-за чего возникают проблемы с давлением, головная боль и ряд других симптомов.

"В периоды резкой смены погоды нужно обязательно принимать все необходимые лекарства. А если самочувствие ухудшается, нужно обратиться с жалобами к врачу, чтобы он скорректировал лечение", – сказал специалист.

Он также добавил, что бороться с метеозависимостью можно при помощи отказа от вредных привычек и ведения здорового образа жизни.

Здоровье

Комментарии 6

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Гость

09:48:31 09-01-2024

Все проблемы от нарушения кровообращения. Всё, что требуется - это очистить кровь от токсинов и прогоркшего жира, известного в медицине как "холестерин". Организм будет получать достаточно кислорода и легко справится с любыми внешними воздействиями.

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Гость

09:52:43 09-01-2024

Не читать прогнозы погоды.

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Гость

10:09:29 09-01-2024

Ах, ах! Лопату в руки, вышел, снег покидал, вся метеозависимость прошла)

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Гость

11:59:53 09-01-2024

Я вобше заметила закономерность - что ни нытик, то обязательно метеозависимый!😁 попробуйте меньше ныть, и все пройдет чудесным образом и без горстей таблеток!

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Гость

12:00:15 09-01-2024

Ну спасибо! Отлично помогли советами:)))) Пейте все лекарства, что пьете, а будет хуже, идете к врачу. Этот совет и дворник тетя Маня даст.

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Гость

16:49:28 09-01-2024

Снег покидал, не ныть. Сразу видно людей, кто в принцип не знает, что это такое. Есть у меня знакомые, у которых голова никогда не болит и они с большим недопониманием смотрят на людей с мигренями. Тоже хихикают и говорят, что нечего обманывать, не может от больной головы быть так плохо.

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