Врач рассказал, как метеозависимым пережить перепад температуры

Он отметил, что часто организм не может быстро справиться с переменами

09 января 2024, 08:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал о том, как метеозависимым людям проще переживать перепады температуры. Его слова передает "Вечерняя Москва".

Специалист отметил, что часто организм не может быстро справиться с переменами, из-за чего возникают проблемы с давлением, головная боль и ряд других симптомов.

"В периоды резкой смены погоды нужно обязательно принимать все необходимые лекарства. А если самочувствие ухудшается, нужно обратиться с жалобами к врачу, чтобы он скорректировал лечение", – сказал специалист.

Он также добавил, что бороться с метеозависимостью можно при помощи отказа от вредных привычек и ведения здорового образа жизни.