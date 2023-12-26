Врач рассказал, как низкое атмосферное давление влияет на самочувствие человека
Он также дал несколько советов о том, как бороться с недомоганием
26 декабря 2023, 22:36, ИА Амител
Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал о том, как низкое атмосферное давление может сказаться на самочувствии человека. Его слова передает RT.
По словам специалиста, сильнее всего изменения в давлении влияют на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы, почек. При низком атмосферном давлении метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт, слабость, вялость, повышенную утомляемость, головные боли, потливость, слезливость.
Бороться с недомоганием, как отметил Кабычкин, помогут: физическая активность, витамины, прогулки. Если симптомы слишком сильные и справиться с ними самостоятельно не получается, врач советует обращаться за медицинской помощью.
09:12:36 27-12-2023
ничего нового!!!!!!!!!!!