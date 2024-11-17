Врач рассказал, как справиться с хроническими запорами

По словам специалиста, это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать

17 ноября 2024, 16:55, ИА Амител

Боль в животе / Фото: pxhere.com/ru/photo/1440103

Врач-терапевт Арина Мамина рассказала о том, как избавиться от хронических запоров с помощью питания. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист отмечает, что хронический запор – серьезная медицинская проблема, требующая комплексного подхода к лечению. По статистике, около трети населения страдают от этого, причем женщины чаще, чем мужчины.

Основные причины – недостаточное потребление клетчатки, жидкости, малоподвижный образ жизни, стресс, беременность и прием некоторых медикаментов.

Эффективное лечение требует изменения питания, физической активности и медикаментозной терапии. Мамина рекомендует включить в рацион 25-30 граммов клетчатки, особенно овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и бобовые.