Врач рассказал, как восстановить поврежденный желудок
Он отметил, что перед принятием любых мер стоит проконсультироваться со специалистом
01 сентября 2023, 12:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов рассказал о том, как восстановить поврежденный желудок. Его слова передает Общественная служба новостей.
По словам специалиста, следуя пяти простым советам, можно помочь организму сохранить здоровье.
Стоит есть полезную пищу и избегать большого количества жира, постараться избавиться от стресса, пить лекарства и обезболивающие аккуратно. Они могут раздражать желудок.
Также специалист посоветовал отказаться от алкоголя, табака и перееданий.
Федулов добавил, что перед любыми изменениями нужно обратиться для консультации ко врачу.
13:09:35 01-09-2023
Это Нобелевская премия!!!
14:06:30 01-09-2023
Ромарио (13:09:35 01-09-2023) Это Нобелевская премия!!! ... Как минимум)))
16:41:00 01-09-2023
Ромарио (13:09:35 01-09-2023) Это Нобелевская премия!!! ... Да уж, посмешил народ своим "открытием"