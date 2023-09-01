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Врач рассказал, как восстановить поврежденный желудок

Он отметил, что перед принятием любых мер стоит проконсультироваться со специалистом

01 сентября 2023, 12:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов рассказал о том, как восстановить поврежденный желудок. Его слова передает Общественная служба новостей.

По словам специалиста, следуя пяти простым советам, можно помочь организму сохранить здоровье.

Стоит есть полезную пищу и избегать большого количества жира, постараться избавиться от стресса, пить лекарства и обезболивающие аккуратно. Они могут раздражать желудок.

Также специалист посоветовал отказаться от алкоголя, табака и перееданий. 

Федулов добавил, что перед любыми изменениями нужно обратиться для консультации ко врачу.

Здоровье медицина

Комментарии 3

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Ромарио

13:09:35 01-09-2023

Это Нобелевская премия!!!

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Гость

14:06:30 01-09-2023

Ромарио (13:09:35 01-09-2023) Это Нобелевская премия!!! ... Как минимум)))

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Гость

16:41:00 01-09-2023

Ромарио (13:09:35 01-09-2023) Это Нобелевская премия!!! ... Да уж, посмешил народ своим "открытием"

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