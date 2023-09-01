Врач рассказал, как восстановить поврежденный желудок

Он отметил, что перед принятием любых мер стоит проконсультироваться со специалистом

01 сентября 2023, 12:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов рассказал о том, как восстановить поврежденный желудок. Его слова передает Общественная служба новостей.

По словам специалиста, следуя пяти простым советам, можно помочь организму сохранить здоровье.

Стоит есть полезную пищу и избегать большого количества жира, постараться избавиться от стресса, пить лекарства и обезболивающие аккуратно. Они могут раздражать желудок.

Также специалист посоветовал отказаться от алкоголя, табака и перееданий.

Федулов добавил, что перед любыми изменениями нужно обратиться для консультации ко врачу.