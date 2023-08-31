Барнаульцы два дня смогут бесплатно проверять здоровье

Врачи после обследования подготовят рекомендации для каждого пациента

31 августа 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула смогут бесплатно проверить свое здоровье. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Профилактические акции в городе пройдут 1 и 2 сентября. В рамках мероприятия каждый желающий сможет посетить специалистов, которые по нескольким параметрам определят состояние здоровья.

После исследования каждый пациент получит индивидуальные рекомендации от специалистов.

1 сентября акция пройдет с 12:00 до 17:00 в ТРЦ "Европа", а 2 сентября с 10:00 до 15:00 на площади Сахарова.