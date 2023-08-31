Барнаульцы два дня смогут бесплатно проверять здоровье
Врачи после обследования подготовят рекомендации для каждого пациента
31 августа 2023, 16:28, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Барнаула смогут бесплатно проверить свое здоровье. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Профилактические акции в городе пройдут 1 и 2 сентября. В рамках мероприятия каждый желающий сможет посетить специалистов, которые по нескольким параметрам определят состояние здоровья.
После исследования каждый пациент получит индивидуальные рекомендации от специалистов.
1 сентября акция пройдет с 12:00 до 17:00 в ТРЦ "Европа", а 2 сентября с 10:00 до 15:00 на площади Сахарова.
22:06:32 31-08-2023
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