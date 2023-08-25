Врач рассказал, какая доза пива является опасной для организма

По словам специалиста, этот напиток может нанести серьезный вред здоровью

25 августа 2023, 09:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хирург Александр Умнов рассказал о том, что пиво является коварным напитком, несмотря на то, что многие считают его безопасным. Его слова передает Life.

Эксперт отметил, что токсические дозы этанола для мужчин из женщин разные. Для первых это 60-80 граммов, что эквивалентно 800 мл пива, для вторых - в два раза меньше.

По словам специалиста, даже одна банка пива в день может привести к болезням печени и сердца. Также у любителей этого напитка выше риск развития гастрита и болезни сердца.

Умнов предупредил, что пивной алкоголизм у людей развивается очень быстро.