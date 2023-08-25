Врач рассказал, какая доза пива является опасной для организма
По словам специалиста, этот напиток может нанести серьезный вред здоровью
25 августа 2023, 09:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Хирург Александр Умнов рассказал о том, что пиво является коварным напитком, несмотря на то, что многие считают его безопасным. Его слова передает Life.
Эксперт отметил, что токсические дозы этанола для мужчин из женщин разные. Для первых это 60-80 граммов, что эквивалентно 800 мл пива, для вторых - в два раза меньше.
По словам специалиста, даже одна банка пива в день может привести к болезням печени и сердца. Также у любителей этого напитка выше риск развития гастрита и болезни сердца.
Умнов предупредил, что пивной алкоголизм у людей развивается очень быстро.
09:22:47 25-08-2023
А 5 литров за вечер слабо ??? И сверху читком придавить!!!
10:08:25 25-08-2023
Гость (09:22:47 25-08-2023) А 5 литров за вечер слабо ??? И сверху читком придавить!!!... Нашел чем хвастаться, алкоголизм психическое заболевание, значит ты психически больной.
11:26:54 25-08-2023
Глядите. Есть оказывается еще психически здоровые в настоящее время. По крайней мере он сам себя так считаетю
12:12:55 25-08-2023
Гость (09:22:47 25-08-2023) А 5 литров за вечер слабо ??? И сверху читком придавить!!!... "Сильны, бродяги!"))))))
09:28:21 25-08-2023
И это в пятницу - в самый сенокос......
09:32:57 25-08-2023
Такое впечатление, что в местное разливное добавляют какие-то вещества, способствующие быстрому привыканию. Знаю людей, подсевших именно на пиво, якобы безобидное. Да, не употребляют крепкий алкоголь, но постоянно принимают ежедневную дозу пива, которая увеличивается, при этом человек делается крайне агрессивным.
10:13:54 25-08-2023
Гость (09:32:57 25-08-2023) Такое впечатление, что в местное разливное добавляют какие-т... В местное пиво добавляют какие-то химикаты. Иной раз после литрушки пива на утро отвратительное состояние как-будто пил всю ночь. А после 200 г хорошего коньяка или виски утром встаешь свежим и отдохнувшим. По этой причине пиво вообще перестал пить. (крепкое иногда по праздникам, я не алкаш [все алкаши так говорят])
09:33:48 25-08-2023
тогда буду помирать молодой но пьяненькой
09:34:55 25-08-2023
5 литров за вечер слабо ? - ой ну я 3 литра могу.. ( я же дама) и стопарик... есть к чему стремиться))))
10:12:06 25-08-2023
Гость (09:34:55 25-08-2023) 5 литров за вечер слабо ? - ой ну я 3 литра могу.. ( я же д... Дама, принимающая 3 литра - это уже не дама, а подружка для бомжей, как раз соответствует
10:56:17 25-08-2023
Гость (10:12:06 25-08-2023) Дама, принимающая 3 литра - это уже не дама, а подружка для ... Кто сказал?
11:27:32 25-08-2023
Гость (10:56:17 25-08-2023) Кто сказал?... Бомж
09:44:40 25-08-2023
Хроническая работа за зарплату еще больше вредит. И вообще, губит людей не пиво
10:00:11 25-08-2023
Жить вообще вредно ! И смотря о каком пиве идет речь !
10:02:16 25-08-2023
Нищая зарплата губит намного больше, ее хватает на хлеб и гадкую еду
12:14:49 25-08-2023
Гость (10:02:16 25-08-2023) Нищая зарплата губит намного больше, ее хватает на хлеб и га... Точно подметили -именно гадкую еду сейчас продают, а где Роспотребнадзор??? -АУ??? Или всё не просто так?!
12:30:26 25-08-2023
Гость (12:14:49 25-08-2023) Точно подметили -именно гадкую еду сейчас продают, а где Рос... А зачем вы покупаете себе гадкую еду? Я вот себе вкусную покупаю.
10:31:58 25-08-2023
"Пиво без водки, деньги на ветер" (с)
10:41:10 25-08-2023
В СССР даже на домах крупными буквами писали - "Пейте пиво - полезное и питательное!"
11:28:06 25-08-2023
Гость (10:41:10 25-08-2023) В СССР даже на домах крупными буквами писали - "Пейте пиво -... Покажите фото
12:55:49 25-08-2023
Гость (11:28:06 25-08-2023) Покажите фото ... Пейте пиво - полезное и питательное!"https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/10/20/11/og_og_15085250092610814.jpg вот, пожалуйста, фото