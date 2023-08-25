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Врач рассказал, какая доза пива является опасной для организма

По словам специалиста, этот напиток может нанести серьезный вред здоровью

25 августа 2023, 09:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Хирург Александр Умнов рассказал о том, что пиво является коварным напитком, несмотря на то, что многие считают его безопасным. Его слова передает Life.

Эксперт отметил, что токсические дозы этанола для мужчин из женщин разные. Для первых это 60-80 граммов, что эквивалентно 800 мл пива, для вторых - в два раза меньше.

По словам специалиста, даже одна банка пива в день может привести к болезням печени и сердца. Также у любителей этого напитка выше риск развития гастрита и болезни сердца.

Умнов предупредил, что пивной алкоголизм у людей развивается очень быстро. 

Здоровье

Комментарии 21

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Гость

09:22:47 25-08-2023

А 5 литров за вечер слабо ??? И сверху читком придавить!!!

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Гость

10:08:25 25-08-2023

Гость (09:22:47 25-08-2023) А 5 литров за вечер слабо ??? И сверху читком придавить!!!... Нашел чем хвастаться, алкоголизм психическое заболевание, значит ты психически больной.

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Нашел чем хвастаться

11:26:54 25-08-2023

Глядите. Есть оказывается еще психически здоровые в настоящее время. По крайней мере он сам себя так считаетю

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Гость

12:12:55 25-08-2023

Гость (09:22:47 25-08-2023) А 5 литров за вечер слабо ??? И сверху читком придавить!!!... "Сильны, бродяги!"))))))

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Гость

09:28:21 25-08-2023

И это в пятницу - в самый сенокос......

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Гость

09:32:57 25-08-2023

Такое впечатление, что в местное разливное добавляют какие-то вещества, способствующие быстрому привыканию. Знаю людей, подсевших именно на пиво, якобы безобидное. Да, не употребляют крепкий алкоголь, но постоянно принимают ежедневную дозу пива, которая увеличивается, при этом человек делается крайне агрессивным.

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Гость

10:13:54 25-08-2023

Гость (09:32:57 25-08-2023) Такое впечатление, что в местное разливное добавляют какие-т... В местное пиво добавляют какие-то химикаты. Иной раз после литрушки пива на утро отвратительное состояние как-будто пил всю ночь. А после 200 г хорошего коньяка или виски утром встаешь свежим и отдохнувшим. По этой причине пиво вообще перестал пить. (крепкое иногда по праздникам, я не алкаш [все алкаши так говорят])

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Гость

09:33:48 25-08-2023

тогда буду помирать молодой но пьяненькой

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Гость

09:34:55 25-08-2023

5 литров за вечер слабо ? - ой ну я 3 литра могу.. ( я же дама) и стопарик... есть к чему стремиться))))

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Гость

10:12:06 25-08-2023

Гость (09:34:55 25-08-2023) 5 литров за вечер слабо ? - ой ну я 3 литра могу.. ( я же д... Дама, принимающая 3 литра - это уже не дама, а подружка для бомжей, как раз соответствует

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Гость

10:56:17 25-08-2023

Гость (10:12:06 25-08-2023) Дама, принимающая 3 литра - это уже не дама, а подружка для ... Кто сказал?

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Гость

11:27:32 25-08-2023

Гость (10:56:17 25-08-2023) Кто сказал?... Бомж

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Гость

09:44:40 25-08-2023

Хроническая работа за зарплату еще больше вредит. И вообще, губит людей не пиво

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Евгения

10:00:11 25-08-2023

Жить вообще вредно ! И смотря о каком пиве идет речь !

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Гость

10:02:16 25-08-2023

Нищая зарплата губит намного больше, ее хватает на хлеб и гадкую еду

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Гость

12:14:49 25-08-2023

Гость (10:02:16 25-08-2023) Нищая зарплата губит намного больше, ее хватает на хлеб и га... Точно подметили -именно гадкую еду сейчас продают, а где Роспотребнадзор??? -АУ??? Или всё не просто так?!

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Гость

12:30:26 25-08-2023

Гость (12:14:49 25-08-2023) Точно подметили -именно гадкую еду сейчас продают, а где Рос... А зачем вы покупаете себе гадкую еду? Я вот себе вкусную покупаю.

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Гость

10:31:58 25-08-2023

"Пиво без водки, деньги на ветер" (с)

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Гость

10:41:10 25-08-2023

В СССР даже на домах крупными буквами писали - "Пейте пиво - полезное и питательное!"

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Гость

11:28:06 25-08-2023

Гость (10:41:10 25-08-2023) В СССР даже на домах крупными буквами писали - "Пейте пиво -... Покажите фото

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Гость

12:55:49 25-08-2023

Гость (11:28:06 25-08-2023) Покажите фото ... Пейте пиво - полезное и питательное!"https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/10/20/11/og_og_15085250092610814.jpg вот, пожалуйста, фото

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