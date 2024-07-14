Врач рассказал, кому нельзя есть черную смородину

Она содержит множество витаминов, но может и навредить

14 июля 2024, 18:45, ИА Амител

Черная смородина / Фото: pxhere.com

Дмитрий Быстров, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса в "Росбиотех", поделился с РИА Новости информацией о полезных свойствах черной смородины и о том, кому следует избегать ее употребления.

Специалист отметил, что черная смородина содержит множество витаминов (C, P, B1, B2, PP), каротин, органические кислоты и микроэлементы (калий, кальций, магний, фосфор, железо, йод). Благодаря этому она укрепляет иммунитет, защищает организм от инфекций и замедляет процесс старения.

Однако, несмотря на все полезные свойства, черную смородину не рекомендуется употреблять при наличии аллергической реакции или индивидуальной непереносимости. Также ее следует избегать людям с почечными заболеваниями, гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки из-за высокой кислотности и содержания дубильных веществ. Людям с повышенной свертываемостью крови и тенденцией к тромбообразованию также стоит быть осторожными.

Чтобы выбрать качественные ягоды, нужно обратить внимание на их внешний вид. Черная смородина должна быть темно-фиолетового или черного цвета, без следов повреждения и плесени. Спелые ягоды упругие на ощупь и не липкие. Если они мягкие, значит, они перезрели или уже испорчены.