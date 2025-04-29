В частности, от поездок на этом виде транспорта лучше воздержаться пожилым людям

29 апреля 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Creative Christians / unsplash.com

Травматолог-ортопед Данила Ананьин рассказал, кому следует отказаться от езды на самокатах. Его слова приводит "Газета.ру".

Врач рекомендовал не пользоваться этим средством передвижения людям с ортопедическими патологиями, артрозами, протезированными суставами и деформациями позвоночника. Как пояснил эксперт, такие поездки могут спровоцировать микротравмы и обострение болезней, а в случае падения восстановление займет больше времени.

Опасно ездить на самокатах и пожилым: в силу возраста повышается риск потери равновесия, координации и замедления реакций.

Кроме того, в группу риска также входят пациенты с эпилепсией. Даже при контроле над заболеванием сохраняется вероятность приступа или непроизвольных движений, делающих езду опасной. Людям с нарушениями координации и другими заболеваниями головного мозга также лучше воздержаться от поездок на самокатах.

Ранее сообщили, что в Барнауле 9 мая в местах празднования Дня Победы не будут работать электросамокаты.