Врач рассказал, кому нельзя ездить на самокатах
В частности, от поездок на этом виде транспорта лучше воздержаться пожилым людям
29 апреля 2025, 22:30, ИА Амител
Травматолог-ортопед Данила Ананьин рассказал, кому следует отказаться от езды на самокатах. Его слова приводит "Газета.ру".
Врач рекомендовал не пользоваться этим средством передвижения людям с ортопедическими патологиями, артрозами, протезированными суставами и деформациями позвоночника. Как пояснил эксперт, такие поездки могут спровоцировать микротравмы и обострение болезней, а в случае падения восстановление займет больше времени.
Опасно ездить на самокатах и пожилым: в силу возраста повышается риск потери равновесия, координации и замедления реакций.
Кроме того, в группу риска также входят пациенты с эпилепсией. Даже при контроле над заболеванием сохраняется вероятность приступа или непроизвольных движений, делающих езду опасной. Людям с нарушениями координации и другими заболеваниями головного мозга также лучше воздержаться от поездок на самокатах.
Ранее сообщили, что в Барнауле 9 мая в местах празднования Дня Победы не будут работать электросамокаты.
01:32:32 30-04-2025
физические недуги - упомянули, а про психологические забыли
06:20:39 30-04-2025
Лечил бы лучше а не сказки рассказывал
06:49:16 30-04-2025
Выпил - за руль не садись.
09:35:56 30-04-2025
Гость (06:49:16 30-04-2025) Выпил - за руль не садись.... Потому на самокатах ездят стоя.
09:52:08 30-04-2025
Гость (09:35:56 30-04-2025) Потому на самокатах ездят стоя. ... есть с седушками.
видимо для пьяных.