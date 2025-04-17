В России снизили максимальную скорость всех прокатных самокатов
Теперь водители СИМ не смогут разогнаться сильнее 20 километров в час
17 апреля 2025, 20:00, ИА Амител
Сервисы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" снизили скорость электросамокатов до 20 километров в час, сообщается в совместном пресс-релизе операторов.
Теперь это значение на 20% ниже, чем максимально разрешенная скорость СИМ по правилам дорожного движения.
"Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам", – сказано в сообщении.
По статистике операторов, большая часть самокатчиков передвигается по тротуарам со скоростью 17–20 км/ч, но все же есть водители СИМ, которые позволяют себе "погонять".
Долю самокатчиков "с агрессивным стилем вождения" оценили менее чем в 1% от всех. Теперь им придется двигаться в лимите средней скорости, пишут операторы.
"Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч", – указано в пресс-релизе.
Ранее в Москве приостановили аренду самокатов.
20:26:57 17-04-2025
Ну хоть что то.
20:29:18 17-04-2025
ню ню...
23:33:31 17-04-2025
Тех, кто гоняет всего 1%. Но повышать цену уже не айс, поэтому снизим скорость. Ну не литр молока, а 850мл
06:57:07 18-04-2025
20 это много. по тротуару 5км. иначе уголовка и катальщику и хозяину самоката. 20 это пусть по трассе гоняют.
07:33:15 18-04-2025
барнаулец (06:57:07 18-04-2025) 20 это много. по тротуару 5км. иначе уголовка и катальщику ... Самокат не может определить по трассе или тротуару его гоняют. Установить ему как скорость бега- примерно 15 км/час и достаточно.
10:47:07 18-04-2025
электросамокатам нужно ездить со скоростью пешеходов, раз уж они ездят по пешеходным зонам. Если хочется ездить быстрей, то пусть ездят по дорогам, как и все транспортные средства.