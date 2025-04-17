В России снизили максимальную скорость всех прокатных самокатов

Теперь водители СИМ не смогут разогнаться сильнее 20 километров в час

17 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сервисы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go" снизили скорость электросамокатов до 20 километров в час, сообщается в совместном пресс-релизе операторов.

Теперь это значение на 20% ниже, чем максимально разрешенная скорость СИМ по правилам дорожного движения.

"Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам", – сказано в сообщении.

По статистике операторов, большая часть самокатчиков передвигается по тротуарам со скоростью 17–20 км/ч, но все же есть водители СИМ, которые позволяют себе "погонять".

Долю самокатчиков "с агрессивным стилем вождения" оценили менее чем в 1% от всех. Теперь им придется двигаться в лимите средней скорости, пишут операторы.

"Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч", – указано в пресс-релизе.

Ранее в Москве приостановили аренду самокатов.