Врач рассказал, кому стоит отказаться от хурмы

Она полезна, но при некоторых болезнях от фрукта может быть вред

28 ноября 2024, 17:45, ИА Амител

Хурма / Фото: pxhere.com/ru/photo/605168

Хурма богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, но содержит много йода. Из-за этого ее не стоит есть людям с заболеваниями, требующими ограничения этого микроэлемента, например, при болезни Грейвса. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Также она сладкая, поэтому ее не рекомендуют диабетикам с нестабильным уровнем сахара. Врачи советуют вводить хурму в рацион постепенно, учитывая дозировку инсулина.

Хурма снижает риск сердечных заболеваний, устраняет дефицит йода, уменьшает уровень холестерина, что предотвращает атеросклероз. Она также обладает антиоксидантными и жаропонижающими свойствами, помогает при диарее, снижает раздражительность и тревожность.