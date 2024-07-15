Врач рассказал, кому стоит воздержаться от купания в водоемах

Перед заходом в воду таким людям лучше проконсультироваться с врачом

15 июля 2024, 11:45, ИА Амител

Девушка купается / Фото: unsplash.com

Купание в водоемах противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, перед заходом в воду таким людям нужно дождаться окончания восстановительного периода и проконсультироваться с врачом.

Помимо этого, соблюдать меры предосторожности нужно и пациентам с хроническими заболеваниями: жара и перепад температур при купании увеличивают нагрузку на ослабленный болезнью организм, повышая риск обострения, пишет РИА Новости.