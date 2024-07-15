Врач рассказал, кому стоит воздержаться от купания в водоемах
Перед заходом в воду таким людям лучше проконсультироваться с врачом
15 июля 2024, 11:45, ИА Амител
Девушка купается / Фото: unsplash.com
Купание в водоемах противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
По его словам, перед заходом в воду таким людям нужно дождаться окончания восстановительного периода и проконсультироваться с врачом.
Помимо этого, соблюдать меры предосторожности нужно и пациентам с хроническими заболеваниями: жара и перепад температур при купании увеличивают нагрузку на ослабленный болезнью организм, повышая риск обострения, пишет РИА Новости.
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