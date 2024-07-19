Врач рассказал, на что может указывать отечность ног
Он также объяснил, почему ноги болят в жару
19 июля 2024, 22:30, ИА Амител
Эксперт телеканала "Доктор", флеболог Евгений Летуновский рассказал "Газете.ru", как распознать варикоз и чем опасен этот патологический процесс.
Прежде всего врач отметил, что сосудистые звездочки, которые часто принимают за проявление варикоза, на самом деле не имеют к нему отношения. Это просто эстетическая проблема, а не венозное заболевание.
Варикоз же можно определить по выступающим венам, покраснению и уплотнению кожных покровов. Еще один характерный симптом – отеки, при этом одна нога обычно отекает сильнее другой. В таких случаях рекомендуется не затягивать с походом к врачу, так как при увеличении отека возможен тромбоз глубоких вен.
Эксперт также объяснил, почему в жару болят ноги. Венозная стенка расширяется, проницаемость усиливается, плазма крови идет в ткань, возникает отек. Если жаркий период длится долго, возникает гиперкоагуляция (сгущение крови), повышается риск тромбофлебита и тромбозов.
Варикоз часто не проявляет себя симптомами, поэтому врач рекомендует регулярно обращаться к специалистам. У многих людей нет никаких симптомов, кроме выступающих вен. При этом варикоз часто путают с другими заболеваниями, например, с проблемами в суставах. Жжение в ногах – это не венозный симптом.
05:33:07 20-07-2024
Жаль что настоящих врачей флебологов единицы. А такие как в простых поликлиниках хирурги это ни о чем. Если сам не будешь следить за собой ничего не поможет. Наша медицина бессильна перед такой болезнью, хотя таких больных уже скоро будет 50%. А самое страшное что много среди молодежи, т.е. все начинается с того что мы едим. Когда уже запретят все добавки в продукты?
09:06:30 20-07-2024
Гость (05:33:07 20-07-2024) Жаль что настоящих врачей флебологов единицы. А такие как в ... в смысле ни о чем? в нашей поликлинике принимают практикующие хирурги из стационара, я видела результаты их работы неоднократно и слышала отзывы- ни кто не сказал "ни о чем".
11:12:23 20-07-2024
Гость (05:33:07 20-07-2024) Жаль что настоящих врачей флебологов единицы. А такие как в ... Глупость написали. Я обращалась в п - ку 3 к хирургу, именно с венами. Молодая врач, фамилию к сожалению не помню, очень внимательно посмотрела, направила на УЗИ в Пигмалеон бесплатно. По результатам УЗИ дала рекомендации, назначила физио лечение, выписала лекарства, компрессионные чулки и т.д. Что ещё надо?
23:38:55 20-07-2024
Варикоз паразитарное заболевание.
С какого бока тут хирург???
Только зарезать поциента. Штоб не страдал забестолку.
15:48:19 21-07-2024
Musik (23:38:55 20-07-2024) Варикоз паразитарное заболевание. С какого бока тут хиру... как представила вместо вен клубки червей, так бррр...
строго к хирургу в любом случае.