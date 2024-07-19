Врач рассказал, на что может указывать отечность ног

Он также объяснил, почему ноги болят в жару

19 июля 2024, 22:30, ИА Амител

Женские ноги / Фото: pxhere.com/ru/photo/99093

Эксперт телеканала "Доктор", флеболог Евгений Летуновский рассказал "Газете.ru", как распознать варикоз и чем опасен этот патологический процесс.

Прежде всего врач отметил, что сосудистые звездочки, которые часто принимают за проявление варикоза, на самом деле не имеют к нему отношения. Это просто эстетическая проблема, а не венозное заболевание.

Варикоз же можно определить по выступающим венам, покраснению и уплотнению кожных покровов. Еще один характерный симптом – отеки, при этом одна нога обычно отекает сильнее другой. В таких случаях рекомендуется не затягивать с походом к врачу, так как при увеличении отека возможен тромбоз глубоких вен.

Эксперт также объяснил, почему в жару болят ноги. Венозная стенка расширяется, проницаемость усиливается, плазма крови идет в ткань, возникает отек. Если жаркий период длится долго, возникает гиперкоагуляция (сгущение крови), повышается риск тромбофлебита и тромбозов.

Варикоз часто не проявляет себя симптомами, поэтому врач рекомендует регулярно обращаться к специалистам. У многих людей нет никаких симптомов, кроме выступающих вен. При этом варикоз часто путают с другими заболеваниями, например, с проблемами в суставах. Жжение в ногах – это не венозный симптом.