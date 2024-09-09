Названы продукты, которые способны ускорить рост волос

Среди них — авокадо, лосось и грецкие орехи

09 сентября 2024, 17:21, ИА Амител

Волосы / Источник фото: unsplash.com

Доктор антивозрастной медицины Сабина Байрамова назвала продукты, способствующие росту волос, пишет "ДокторПитер".

Для достижения хороших результатов она рекомендует включить в рацион авокадо, лосось, грецкие орехи, яйца, шпинат, чечевицу и киви.

Для закрепления эффекта важно сочетать эти продукты с качественным шампунем, кондиционером и витаминно-минеральными комплексами.

Ранее эндокринолог Екатерина Бузинова перечислила витамины, которые очень важны для женского здоровья.