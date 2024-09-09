Названы продукты, которые способны ускорить рост волос
Среди них — авокадо, лосось и грецкие орехи
09 сентября 2024, 17:21, ИА Амител
Волосы / Источник фото: unsplash.com
Доктор антивозрастной медицины Сабина Байрамова назвала продукты, способствующие росту волос, пишет "ДокторПитер".
Для достижения хороших результатов она рекомендует включить в рацион авокадо, лосось, грецкие орехи, яйца, шпинат, чечевицу и киви.
Для закрепления эффекта важно сочетать эти продукты с качественным шампунем, кондиционером и витаминно-минеральными комплексами.
Ранее эндокринолог Екатерина Бузинова перечислила витамины, которые очень важны для женского здоровья.
18:10:05 09-09-2024
Жэвачка например!
Аааа, нет она наоборот...
22:38:31 09-09-2024
Гость (18:10:05 09-09-2024) Жэвачка например! Аааа, нет она наоборот...... Наоборот наоборот!
Каровы жувают постоянно - и все покрыты волосами, практически шерстью. Вот не думаю что это совпадение