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Названы продукты, которые способны ускорить рост волос

Среди них — авокадо, лосось и грецкие орехи

09 сентября 2024, 17:21, ИА Амител

Волосы / Источник фото: unsplash.com
Волосы / Источник фото: unsplash.com

Доктор антивозрастной медицины Сабина Байрамова назвала продукты, способствующие росту волос, пишет "ДокторПитер".

Для достижения хороших результатов она рекомендует включить в рацион авокадо, лосось, грецкие орехи, яйца, шпинат, чечевицу и киви.

Для закрепления эффекта важно сочетать эти продукты с качественным шампунем, кондиционером и витаминно-минеральными комплексами.

Ранее эндокринолог Екатерина Бузинова перечислила витамины, которые очень важны для женского здоровья.

Здоровье советы эксперта Продукты

Комментарии 2

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Гость

18:10:05 09-09-2024

Жэвачка например!
Аааа, нет она наоборот...

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Musik

22:38:31 09-09-2024

Гость (18:10:05 09-09-2024) Жэвачка например! Аааа, нет она наоборот...... Наоборот наоборот!
Каровы жувают постоянно - и все покрыты волосами, практически шерстью. Вот не думаю что это совпадение

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