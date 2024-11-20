Врач рассказал, на что может указывать повышенная потливость

Этот симптом сопровождает серьезные заболевания

20 ноября 2024, 18:46, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/1571983

Специалист Айгуль Арсланова рассказала о возможных причинах повышенной потливости. В некоторых случаях гипергидроз может быть симптомом скрытых заболеваний, сообщает UfaTime.

По словам доктора, при гипергидрозе следует обратить внимание на состояние щитовидной железы, которая может вырабатывать избыточное количество гормонов. Также стоит проверить уровень сахара в крови, так как повышенное потоотделение может быть признаком сахарного диабета.

Кроме того, гипергидроз может быть связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония или панические атаки. Эти состояния могут вызывать активацию нервной системы.

При ВИЧ-инфекции или туберкулезе повышенная потливость чаще всего проявляется в ночное время. В таких случаях необходимо обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения.