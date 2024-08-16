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Врач рассказал о способе, который поможет быстро заснуть

Так можно бороться с бессонницей

16 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Сон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1129741
Сон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1129741

Каран Раджан, хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании, поделился методом, который может помочь вам быстро заснуть.

Как сообщает издание HuffPost, доктор Раджан рекомендует использовать метод когнитивной перестановки для борьбы с бессонницей.

Суть метода заключается в том, чтобы выбрать случайное слово, разбить его на буквы и для каждой буквы придумать новые слова. Затем нужно визуализировать эти слова.

Доктор Раджан советует продолжать этот процесс, пока вы не исчерпаете все варианты для одной буквы или пока не почувствуете усталость. После этого можно переходить к следующей букве.

Этот метод помогает успокоить мысли, расслабиться и быстрее заснуть.

медицина

Комментарии 7

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Мусик

13:37:35 16-08-2024

англия колония индии?

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Гость

13:56:26 16-08-2024

Все уже давно изобретено. Клептомания-и спишь как ангел. хоть скобы для степлера стащил-и ты не испытываешь никакую бессонницу и засыпаешь с выполненной задачей.

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Гость

14:08:35 16-08-2024

Гость (13:56:26 16-08-2024) Все уже давно изобретено. Клептомания-и спишь как ангел. хот... А как заразиться клептоманией? А то у меня наоборот: украл - сон пропадает.

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ВВП

13:58:44 16-08-2024

Этот метод помогает успокоить мысли, расслабиться и быстрее заснуть.--- К утру, чем англичанам не нравиться овец считать. Посчитал пару отар и уже утро)

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Гость

14:28:41 16-08-2024

Предлагаемый способ поможет активизировать мыслительную деятельность и не заснуть вообще.

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Гость

15:22:14 16-08-2024

лечь в час ночи-встать в 6 утра-весь день на ногах - вот отличный способ уснуть, лишь прислонив голову к подушке

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бийчанин

09:20:27 17-08-2024

Лёг спать в 9 вечера и до часу ночи радовался, что рано лёг.

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