Врач рассказал о способе, который поможет быстро заснуть

Так можно бороться с бессонницей

16 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Сон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1129741

Каран Раджан, хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании, поделился методом, который может помочь вам быстро заснуть.

Как сообщает издание HuffPost, доктор Раджан рекомендует использовать метод когнитивной перестановки для борьбы с бессонницей.

Суть метода заключается в том, чтобы выбрать случайное слово, разбить его на буквы и для каждой буквы придумать новые слова. Затем нужно визуализировать эти слова.

Доктор Раджан советует продолжать этот процесс, пока вы не исчерпаете все варианты для одной буквы или пока не почувствуете усталость. После этого можно переходить к следующей букве.

Этот метод помогает успокоить мысли, расслабиться и быстрее заснуть.