Врач рассказал о том, кому нельзя пить пиво
Специалист выделил шесть категорий людей, которым этот напиток противопоказан
28 мая 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-гастроэнтеролог Джонатон Кунг рассказал о том, кому стоит отказаться от употребления пива. Его слова передаёт "ИноСМИ".
Специалист выделил шесть категорий:
– люди сахарным диабетом и преддиабетом, поскольку напиток сильно влияет на уровень сахара в крови;
– те, кто придерживается безглютеновой диеты;
– страдающие синдромом раздражения кишечника;
– люди с болезнями печени;
– часто испытывающие изжогу;
– худеющие.
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