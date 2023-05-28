Врач рассказал о том, кому нельзя пить пиво

Специалист выделил шесть категорий людей, которым этот напиток противопоказан

28 мая 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-гастроэнтеролог Джонатон Кунг рассказал о том, кому стоит отказаться от употребления пива. Его слова передаёт "ИноСМИ".

Специалист выделил шесть категорий:

– люди сахарным диабетом и преддиабетом, поскольку напиток сильно влияет на уровень сахара в крови;

– те, кто придерживается безглютеновой диеты;

– страдающие синдромом раздражения кишечника;

– люди с болезнями печени;

– часто испытывающие изжогу;

– худеющие.