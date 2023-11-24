Врач рассказал об опасном последствии длительного приема обезболивающих
Долгое применение таких препаратов вредно для почек
24 ноября 2023, 08:48, ИА Амител
Длительный прием обезболивающих может крайне негативно повлиять на почки, рассказал "Газете.ру" уролог-андролог Артур Богатырев.
По его словам, из-за таких препаратов ухудшается приток крови к этому парному органу, и его долгое применение "может стать причиной острой почечной недостаточности и других опасных заболеваний почек".
Для сохранения их здоровья и полноценной работы специалист также посоветовал пить достаточное количество воды, не есть больше 5 граммов соли в сутки, не терпеть при желании сходить "по-маленькому", а также не пить алкоголь и не курить.
Кроме того, благоприятно на здоровье почек скажется полноценный сон.
13:14:16 24-11-2023
А о вреде самолечения и жать по две недели, а то и больше заветный талон он что не сказал?