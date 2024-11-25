Врач рассказал об опасности даже малых доз алкоголя

Они могут спровоцировать серьезные заболевания

25 ноября 2024, 21:40, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1036869

Регулярное употребление спиртных напитков может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как рак, инсульт и гипертония. Об этом предупредил Руслан Исаев, психиатр, нарколог и президент Независимой наркологической гильдии, а также эксперт Общественной палаты Российской Федерации.

По словам доктора, многие люди ошибочно считают, что употребление небольшого количества пива или вина не представляет опасности для здоровья. Однако это не так. Исаев подчеркнул, что даже небольшое количество алкоголя может нанести вред организму. Например, 10 граммов спирта, содержащихся в одном стакане вина или пива, могут увеличить риск развития рака молочной железы.

Кроме того, алкоголь может вызвать зависимость. Этанол активирует центры удовольствия в мозге, что приводит к выработке дофамина. Человек начинает употреблять алкоголь чаще и в больших количествах, что может привести к развитию зависимости.

Алкоголь также может вызвать депрессию и снижение когнитивных способностей. Существует прямая связь между употреблением алкоголя и риском развития деменции.

Исаев подчеркнул, что регулярное употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем, пишет "АиФ".