НОВОСТИЗдоровье

Врач рассказал об опасности даже малых доз алкоголя

Они могут спровоцировать серьезные заболевания

25 ноября 2024, 21:40, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1036869
Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1036869

Регулярное употребление спиртных напитков может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как рак, инсульт и гипертония. Об этом предупредил Руслан Исаев, психиатр, нарколог и президент Независимой наркологической гильдии, а также эксперт Общественной палаты Российской Федерации.

По словам доктора, многие люди ошибочно считают, что употребление небольшого количества пива или вина не представляет опасности для здоровья. Однако это не так. Исаев подчеркнул, что даже небольшое количество алкоголя может нанести вред организму. Например, 10 граммов спирта, содержащихся в одном стакане вина или пива, могут увеличить риск развития рака молочной железы.

Кроме того, алкоголь может вызвать зависимость. Этанол активирует центры удовольствия в мозге, что приводит к выработке дофамина. Человек начинает употреблять алкоголь чаще и в больших количествах, что может привести к развитию зависимости.

Алкоголь также может вызвать депрессию и снижение когнитивных способностей. Существует прямая связь между употреблением алкоголя и риском развития деменции.

Исаев подчеркнул, что регулярное употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем, пишет "АиФ".

медицина

Комментарии 6

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Гость

22:19:01 25-11-2024

Любая доза алкоголя это разрушение...!

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ВВП

06:02:06 26-11-2024

Гость (22:19:01 25-11-2024) Любая доза алкоголя это разрушение...!... Расскажите это испанцам, итальянцам, которые без бутылки вина за стол не садятся. И посмотрите на их продолжительность жизни. У них риск инсультов за 80 лет начинаются. Просто статистика, без заумных рассказов специалистов.

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Гость

10:36:09 26-11-2024

ВВП (06:02:06 26-11-2024) Расскажите это испанцам, итальянцам, которые без бутылки вин... Ну, про Итальянцев и Испанцев в целом так, вот только причина не только в вине, а в целом в более здоровом рационе, мягком климате и позитивном взгляде на мир...

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Бдыщ

22:58:07 25-11-2024

Спирт сделанный из нефти может

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Гость

05:46:43 26-11-2024

Бдыщ (22:58:07 25-11-2024) Спирт сделанный из нефти может ... А из опилок?

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Человек

10:13:45 26-11-2024

Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах . (с)

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