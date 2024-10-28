Врач рассказал об опасности даже самых маленьких папиллом
Все их нужно своевременно удалять
28 октября 2024, 08:14, ИА Амител
Врач-дерматовенеролог Рина Урзаева из Уфы уверена, что даже самые маленькие папилломы могут перерасти в рак.
"Папиллома имеет вид узелка на ножке, мягкой или плотной консистенции, от телесного до темно-коричневого цвета, вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ)", – поделилась она с UfaTime.ru.
Урзаева отметила, что необходимы противовирусные препараты и удаление новообразований из-за высокого риска заражения и перерождения.
Метод удаления зависит от кожи, ее заживляемости и поведения пациента в период заживления. Метод криодеструкции прост и недорог, но есть риск неполного удаления и появления шрамов. Лазер предпочтительнее: процедура безболезненная, бескровная, заживление короче, риск рецидивирования низкий.
09:40:00 28-10-2024
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11:02:26 28-10-2024
Гость (09:40:00 28-10-2024) Адрес и цена вопроса?... Сам с собой поговорил? Не здрасьте ни до свидания. Потребитель какой-то.
11:16:56 28-10-2024
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11:36:00 28-10-2024
Гость (11:16:56 28-10-2024) Чехова, 2. Бесплатно, в рамках ОМС... нет такого адреса на дубль-гис
15:40:17 28-10-2024
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15:47:40 28-10-2024
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12:02:45 28-10-2024
не надо трогать, а то как бы хуже не было. все бы им удалять и отрезать...