Врач рассказал об опасности даже самых маленьких папиллом

Все их нужно своевременно удалять

28 октября 2024, 08:14, ИА Амител

Кожа / Фото: pxhere.com/ru/photo/875571

Врач-дерматовенеролог Рина Урзаева из Уфы уверена, что даже самые маленькие папилломы могут перерасти в рак.

"Папиллома имеет вид узелка на ножке, мягкой или плотной консистенции, от телесного до темно-коричневого цвета, вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ)", – поделилась она с UfaTime.ru.

Урзаева отметила, что необходимы противовирусные препараты и удаление новообразований из-за высокого риска заражения и перерождения.

Метод удаления зависит от кожи, ее заживляемости и поведения пациента в период заживления. Метод криодеструкции прост и недорог, но есть риск неполного удаления и появления шрамов. Лазер предпочтительнее: процедура безболезненная, бескровная, заживление короче, риск рецидивирования низкий.