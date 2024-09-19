Врач рассказал об опасности синдрома "чая с бутербродом"

От перекусов стоит отказаться ради здоровья и фигуры

19 сентября 2024, 08:33, ИА Амител

Хлеб и масло / Фото: pxhere.com/ru/photo/761430

Синдром с непринужденным названием описывает серьезную проблему нерационального питания, когда перекус заменяет полноценный прием пищи. Врач Екатерина Кашух рассказала "Газете.ru", чем может быть опасна привычка питаться одним и тем же и как ее исправить.

"Синдром чая с бутербродом" – это образ питания, при котором человек перекусывает бутербродом, печеньем, крекерами, запивая их чаем или кофе. Основная опасность в том, что бутерброд не содержит необходимых питательных веществ.

"Отсутствие витаминов, микро- и макроэлементов (железо, кальций, магний, витамин D, омега-3 жирные кислоты) может привести к анемии, нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета. Человек быстрее устает, хуже учится или работает, чаще болеет. Повышается вероятность скрытых воспалительных процессов, растет риск хронических заболеваний, в том числе онкологических", – объяснила врач.

Перекусы вредны для ЖКТ, так как состоят из простых углеводов и жиров и не содержат клетчатки. Недостаток клетчатки может привести к запору, дисбиозу и проблемам с пищеварительным трактом.

"Синдром чая с бутербродом" ведет к ухудшению физической формы и ожирению, так как снеки часто содержат скрытые калории, насыщенные жиры и быстрые углеводы. Человек быстро насыщается, но это чувство проходит, что ведет к перееданию.

"Перекусы могут увеличивать риск ожирения, сахарного диабета второго типа, атеросклероза. Они могут влиять на общее самочувствие и работоспособность, вызывая резкое повышение уровня глюкозы в крови и его снижение. Это может привести к усталости, раздражительности и диабету второго типа", – сказала Кашух.

Чтобы избавиться от "синдрома чая с бутербродом", важно наладить основные приемы пищи. Завтрак, обед и ужин должны содержать достаточно калорий и питательных веществ. Необходимо включать в рацион овощи, зелень, белковую пищу, сложные углеводы, полиненасыщенные жирные кислоты.

"В условиях высокой загруженности важно продумать более здоровые варианты перекусов: зерновой хлеб вместо пшеничного, запеченное мясо или овощи вместо колбасы или сыра. Полезно дополнить перекус творогом или несладким йогуртом, ягодами, свежими овощами и фруктами", – резюмировала эксперт.

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