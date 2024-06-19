Инфекционист рассказал, как избежать ботулизма

Покупателям стоит обращать внимание на срок годности продуктов

19 июня 2024, 19:55, ИА Амител

Маринованная капуста / Фото: pxhere.com

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов заявил, что ботулизма можно избежать, если соблюдать определенные меры предосторожности. Его слова передает ТАСС.

По словам Чуланова, чтобы не заразиться ботулизмом, необходимо следить за сроками годности продуктов, прошедших процесс ферментации, таких как квашеная капуста и маринованные овощи. Эксперт подчеркнул, что одним из признаков наличия в продукте ботулотоксина служит вздутие упаковки.

Покупателям также следует обращать внимание на состояние мясных продуктов. Особую опасность представляют колбасы и сосиски в кишке, а также мясные и рыбные консервы. Инфекционист рассказал, что можно избежать заражения ботулизмом из консервов, если их содержимое разогреть. Для уничтожения токсина достаточно 10-15 минут.