Единственный плюс в отказе от еды – снижение веса

09 ноября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-эндокринолог Анастасия Иванова рассказала, почему опасно голодать ради похудения. Ее слова передает "Секрет фирмы".

По словам Ивановой, единственный плюс в голодании – снижение веса. Это связано с тем, что организм тратит калории, но при этом не получает их.

При этом минусов в таком подходе гораздо больше. В частности, при голодании нарушается естественная регуляция голода и насыщения, что может привести к расстройству пищевого поведения. Во время голодания организм недополучает нутриенты, из-за чего ему приходится сжигать не только жир, но и мышечную массу. Также из-за недостатка пищи организм недополучает витамины.

Иванова добавила, что изменения в питании являются стрессом для организма, а после завершения голодания он начнет компенсировать потери.