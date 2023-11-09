Врач рассказал, почему голодание ради похудения опасно
Единственный плюс в отказе от еды – снижение веса
09 ноября 2023, 10:44, ИА Амител
Врач-эндокринолог Анастасия Иванова рассказала, почему опасно голодать ради похудения. Ее слова передает "Секрет фирмы".
По словам Ивановой, единственный плюс в голодании – снижение веса. Это связано с тем, что организм тратит калории, но при этом не получает их.
При этом минусов в таком подходе гораздо больше. В частности, при голодании нарушается естественная регуляция голода и насыщения, что может привести к расстройству пищевого поведения. Во время голодания организм недополучает нутриенты, из-за чего ему приходится сжигать не только жир, но и мышечную массу. Также из-за недостатка пищи организм недополучает витамины.
Иванова добавила, что изменения в питании являются стрессом для организма, а после завершения голодания он начнет компенсировать потери.
11:10:08 09-11-2023
Недополучение пищи это стресс! То от чего организм получил стресс он накапливает с запасом, а вдруг снова такой же стресс!? Значит после доступа к еде начнёшь толстеть!...
11:29:11 09-11-2023
Лечебное голодание это вещь. Если правильно делать.Ппохудела на 35, ничего не вернулось.
11:52:07 09-11-2023
Сжигать больше копий чем получать! В общем, меньше жрать, больше двигаться!.. А если этого не придерживаться, то станешь жирной!!! Тебе решать какой быть...
12:18:43 09-11-2023
глисты подселяют ещё себе некоторые. Работает безотказно тоже.