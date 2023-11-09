НОВОСТИЗдоровье

Врач рассказал, почему голодание ради похудения опасно

Единственный плюс в отказе от еды – снижение веса

09 ноября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-эндокринолог Анастасия Иванова рассказала, почему опасно голодать ради похудения. Ее слова передает "Секрет фирмы".

По словам Ивановой, единственный плюс в голодании – снижение веса. Это связано с тем, что организм тратит калории, но при этом не получает их.

При этом минусов в таком подходе гораздо больше. В частности, при голодании нарушается естественная регуляция голода и насыщения, что может привести к расстройству пищевого поведения. Во время голодания организм недополучает нутриенты, из-за чего ему приходится сжигать не только жир, но и мышечную массу. Также из-за недостатка пищи организм недополучает витамины.

Иванова добавила, что изменения в питании являются стрессом для организма, а после завершения голодания он начнет компенсировать потери.

Фото: unsplash.com

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По словам Ирины Коваленко, такая пища в умеренных количествах благоприятно влияет на кишечник и может положительно сказаться на продолжительности жизни
НОВОСТИЗдоровье

Здоровье здоровое питание Мнения экспертов

Комментарии 4

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Гость

11:10:08 09-11-2023

Недополучение пищи это стресс! То от чего организм получил стресс он накапливает с запасом, а вдруг снова такой же стресс!? Значит после доступа к еде начнёшь толстеть!...

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Гость

11:29:11 09-11-2023

Лечебное голодание это вещь. Если правильно делать.Ппохудела на 35, ничего не вернулось.

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Гость

11:52:07 09-11-2023

Сжигать больше копий чем получать! В общем, меньше жрать, больше двигаться!.. А если этого не придерживаться, то станешь жирной!!! Тебе решать какой быть...

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Гость

12:18:43 09-11-2023

глисты подселяют ещё себе некоторые. Работает безотказно тоже.

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