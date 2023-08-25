Врач рассказал, почему нельзя целоваться с кем попало

Через поцелуи передаются очень неприятные болезни

25 августа 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-дерматолог Ольга Саперова рассказала о том, какие болезни передаются через поцелуи. Ее слова передает "Газета.ру".

Специалист отметила, что если вы не уверены в своем партнере, то лучше отказаться от поцелуев и использовать презервативы при половом акте. Не стоит целоваться с простуженными и с теми, у кого на губах есть язвы.

Саперова пояснила, что некоторые инфекции, передающиеся при поцелуях, способны вызвать разрушения печени и другие серьезные последствия для здоровья.

Также эксперт посоветовала не делиться предметами гигиены, такими как зубные щетки.