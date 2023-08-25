Врач рассказал, почему нельзя целоваться с кем попало
Через поцелуи передаются очень неприятные болезни
25 августа 2023, 16:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-дерматолог Ольга Саперова рассказала о том, какие болезни передаются через поцелуи. Ее слова передает "Газета.ру".
Специалист отметила, что если вы не уверены в своем партнере, то лучше отказаться от поцелуев и использовать презервативы при половом акте. Не стоит целоваться с простуженными и с теми, у кого на губах есть язвы.
Саперова пояснила, что некоторые инфекции, передающиеся при поцелуях, способны вызвать разрушения печени и другие серьезные последствия для здоровья.
Также эксперт посоветовала не делиться предметами гигиены, такими как зубные щетки.
16:50:52 25-08-2023
К чему эти все прелюдии ? Целоваться, титьки мять ... ? Цените своё время.
16:24:35 26-08-2023
нельзя с кем попало ? вот это новости , теперь буду знать