Врач рассказал, почему нельзя завтракать заварной кашей

К полезному началу дня ее отнести трудно

04 июля 2024, 13:15, ИА Амител

Каша / Фото: pxhere.com/ru/photo/923673

Завтрак является важнейшим приемом пищи, однако не все продукты подходят для употребления натощак. Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала "Газете.ru", что не стоит пить натощак кофе, так как это может вызвать изжогу и ощущение тяжести в животе.

Также специалист не рекомендовала употреблять белый хлеб, сдобу и выпечку, потому что это вызывает резкие скачки сахара, от которых быстро наступает чувство усталости и голод. Каши быстрого приготовления также не являются полезным завтраком, так как они теряют свои полезные свойства и дают лишь кратковременный прилив энергии.

Не рекомендуется употреблять натощак соки, овощи и фрукты – они могут привести к раздражению слизистой желудка. Кисломолочные продукты тоже стоит исключить их утреннего рациона, так как они разрушаются под воздействием соляной кислоты в желудке.