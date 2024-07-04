Врач рассказал, почему нельзя завтракать заварной кашей
К полезному началу дня ее отнести трудно
04 июля 2024, 13:15, ИА Амител
Завтрак является важнейшим приемом пищи, однако не все продукты подходят для употребления натощак. Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала "Газете.ru", что не стоит пить натощак кофе, так как это может вызвать изжогу и ощущение тяжести в животе.
Также специалист не рекомендовала употреблять белый хлеб, сдобу и выпечку, потому что это вызывает резкие скачки сахара, от которых быстро наступает чувство усталости и голод. Каши быстрого приготовления также не являются полезным завтраком, так как они теряют свои полезные свойства и дают лишь кратковременный прилив энергии.
Не рекомендуется употреблять натощак соки, овощи и фрукты – они могут привести к раздражению слизистой желудка. Кисломолочные продукты тоже стоит исключить их утреннего рациона, так как они разрушаются под воздействием соляной кислоты в желудке.
13:19:35 04-07-2024
И чем завтракать? Яичница с беконом и бобами в томате плюс пинта эля?
13:28:38 04-07-2024
Гость (13:19:35 04-07-2024) И чем завтракать? Яичница с беконом и бобами в томате плюс п... 1 пинта? это только если с водкой...
13:32:48 04-07-2024
Гость (13:19:35 04-07-2024) И чем завтракать? Яичница с беконом и бобами в томате плюс п...
борщем))) А если серьезно, то эти каши из пробирки - гадость. И как люди их едят?
14:17:06 04-07-2024
Гость (13:19:35 04-07-2024) И чем завтракать? Яичница с беконом и бобами в томате плюс п...
Гречечка с маслицем, кружечка цикорию, сырок пармезан, огуречик свеженький или солёненький, редисочка, таблеточка витамина Дтри 4000 единиц, ну печенюшку можно одну ещё 🤷♂️
22:06:29 04-07-2024
Гость (14:17:06 04-07-2024) Гречечка с маслицем, кружечка цикорию, сырок пармезан, о... И сразу в сортир после такого завтрака!
10:16:19 05-07-2024
Гость (14:17:06 04-07-2024) Гречечка с маслицем, кружечка цикорию, сырок пармезан, о... Завтрак извращенца-ЗОЖника... да полтоса-то хотя бы дотяните на своих эрзац-продуктах...
13:25:31 04-07-2024
Может оставим только пинту))
14:15:55 04-07-2024
ВВП (13:25:31 04-07-2024) Может оставим только пинту))... Таких полно, на самом деле, с пол- и литровыми бутылками пива из разливаек... трясясь, как чихуахуа, "лечатся" на остановках перед работой... Вопрос- если продают с 9:00, откуда у этих судорожных пиво в 7:30?
14:43:02 04-07-2024
Гость (14:15:55 04-07-2024) Таких полно, на самом деле, с пол- и литровыми бутылками пив... Говорят есть сейчас такое. Купил вечером оставил в ячейке хранения и у вас алкоголь с самого открытия магазина
19:20:44 04-07-2024
ВВП (14:43:02 04-07-2024) Говорят есть сейчас такое. Купил вечером оставил в ячейке хр... а где остались ячейки хранения?
10:13:21 05-07-2024
Гость (19:20:44 04-07-2024) а где остались ячейки хранения?... Ну, это если уж так себе не доверять, что бояться поставить бухло в холодильник на кухне... тогда "Ярче!", у них ячейки, правда, поломатые все, ещё остались.
20:10:01 04-07-2024
Гречечка с маслицем, кружечка цикорию, сырок пармезан, огуречик свеженький или солёненький, редисочка, таблеточка витамина Дтри 4000 единиц, ну печенюшку---------- вы в дверь то вобще пролазите?😂