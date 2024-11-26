Врач рассказал, с какими болезнями нельзя ходить в баню

Перед походом в парилку лучше посоветоваться со специалистом

26 ноября 2024, 17:05, ИА Амител

Баня / Фото: pxhere.com/ru/photo/837930

Баня имеет множество противопоказаний, как временных, так и абсолютных. К последним относятся болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония II и III степени, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, тромбофлебит. Под воздействием высоких температур сосуды расширяются, что может привести к сердечно-сосудистой недостаточности, инфарктам и инсультам.

После инфаркта миокарда или инсульта, а также при почечной, печеночной недостаточности, туберкулезе, эпилепсии и онкологических заболеваниях баня также противопоказана. То же касается ОРВИ и высокой температуры. Лечение паром бронхита и пневмонии – опасный миф. Банные процедуры запрещены при обострении экземы, гнойных образованиях на коже, солнечных ожогах и после травм, операций и эстетических манипуляций.

Для предотвращения вреда здоровью перед посещением бани следует проконсультироваться с врачом, рассказал "Газете.ру" терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев.